Milli sporcu feci kazada can veriyordu

Milli halterci Daniyar Ä°smayilov, baÅŸkentte geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda az kalsÄ±n Ã¶lÃ¼yordu

AlÄ±nan bilgiye göre, Milli Halterci Daniyar Ä°smayilov'un kullandÄ±ÄŸÄ± FF 077 CC Gürcistan plakalÄ± otomobil, Åžehit Ömer Halisdemir Caddesi EsenboÄŸa protokol yolunda AltÄ±npark önünde refüjdeki aydÄ±nlatma direÄŸine çarptÄ±.ÇarpmanÄ±n ÅŸiddetiyle savrulan otomobil karÅŸÄ± ÅŸeride geçti. AydÄ±nlatma direÄŸi de yola devrilerek EsenboÄŸa istikametini ulaÅŸÄ±ma kapattÄ±.Bu kazadan birkaç dakika sonra Bayram Topçu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 06 DH 020 plakalÄ± otomobil yola devrilen direÄŸe çarparak kontrolden çÄ±ktÄ±. Refüje çÄ±kan otomobil bir aÄŸaca çarparak durabildi.Kazada, Topçu idaresindeki otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadÄ±n iki kiÅŸi yaralandÄ±.

Polis ekipleri inceleme yaparken bir kaza daha oldu

Her iki kazadan yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra EsenboÄŸa istikametinden gelen Mustafa Karakeçi yönetimindeki 06 AJ 6723 plakalÄ± kamyonet, hasar gören araçlarÄ± fark etmeyerek Ä°smayilov'un yaÄŸmurdan korunmak amacÄ±yla içinde bulunduÄŸu kazalÄ± araca çarptÄ±.Büyük bir gürültüyle Ä°smayilov'un otomobilini yol kenarÄ±na savuran kamyonet, refüjü aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geçerek durabildi. Kaza sonrasÄ± kamyonet sürücüsü Karakeçi hafif yaralandÄ±.

Trafik ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸanan bu üçüncü kazada polisler ile Ä°smayilov büyük bir tehlike atlattÄ±. Milli halterci yarÄ±m saat arayla karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iki kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Rio'da Türkiye'ye ilk madalyayÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na 2014'te geçen Ä°smayilov, Brezilya'da yapÄ±lan 2016 Rio Olimpiyat OyunlarÄ±'nda gümüÅŸ madalya alarak Türkiye'ye ilk madalyayÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.