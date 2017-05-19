TFF 19 MayÄ±s'Ä± bu mesajla kutladÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle kutlama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

TFF internet sitesinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kutlama mesajÄ±nda "19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± kutlu olsun. 19 MayÄ±s 1919'da Samsun'a çÄ±kan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mücadelesinin baÅŸlamasÄ±na, Cumhuriyetimizin kurulmasÄ±na vesile olarak; bir ulusun kaderini deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Bu tarihi olayÄ±n yÄ±l dönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü; kurduÄŸu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taÅŸÄ±yacak olan gençlerimizin de bayramÄ± olarak kutluyoruz. Atatürk'ün "SaÄŸlam kafa saÄŸlam vücutta bulunur" ve "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynÄ± zamanda ahlaklÄ±sÄ±nÄ± severim" sözlerini ÅŸiar edinerek, gençlerimizin spor yaparak daha saÄŸlÄ±klÄ± bireyler olarak toplumda yer alabilmesi; kültürel ve insani deÄŸerler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, Türk futbolunun geliÅŸimi ve yurt sathÄ±na yayÄ±lmasÄ± görevini üstlenmekten büyük kÄ±vanç duyuyoruz. Milletimize bu eÅŸsiz vatanÄ± bÄ±rakan Atatürk baÅŸta olmak üzere baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± borçlu olduÄŸumuz tüm kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± rahmet, saygÄ± ve ÅŸükranla anÄ±yor; 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutluyoruz.