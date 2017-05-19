ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼klerden anlamlÄ± 19 MayÄ±s paylaÅŸÄ±mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Galatasaray kulÃ¼pleri 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ± kutladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ kulübün baÅŸkanÄ± Fikret Orman, kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajÄ±nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün,19 MayÄ±s 1919'da Samsun'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ulusal kurtuluÅŸ mücadelesinin 98. yÄ±lÄ±nÄ±n kutlu olmasÄ±nÄ± dileyerek, ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 MayÄ±s 1919'da Samsun'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ulusal kurtuluÅŸ mücadelesinin 98. yÄ±lÄ±nÄ±n coÅŸkusunu yaÅŸÄ±yoruz...

Cumhuriyet'e yaraÅŸÄ±r yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eÄŸitiminde, Türk sporunun geliÅŸiminde daima Ata'sÄ±nÄ±n hizmetinde olan camiamÄ±z için Gençlik ve Spor BayramÄ± olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlÄ± ve gurur verici bir tarihtir. 19 MayÄ±s’Ä± Türkiye’ye armaÄŸan eden en büyük BeÅŸiktaÅŸlÄ± Atatürk’tür; 19 MayÄ±s’Ä±, Gençlik ve Spor BayramÄ±’na dönüÅŸtürmek ise bir BeÅŸiktaÅŸ zaferidir. KurucularÄ±mÄ±zdan Ahmet Fetgeri AÅŸeni'nin 1935 yÄ±lÄ±nda kulübümüz adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± önerinin kanunlaÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda “19 MayÄ±s Gençlik ve Spor BayramÄ±” büyük bir coÅŸkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir. 1981 yÄ±lÄ±ndan bu yana “Atatürk’ü Anma Günü” olarak da kutlanan bu anlamlÄ± günde; Türk gençliÄŸinin 19 MayÄ±s Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ± coÅŸkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da minnetle anÄ±yorum."

FENERBAHÇE KULÜBÜ 19 MAYIS'I KUTLADI

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinden 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±. SarÄ± Lacivertli kulübün mesajÄ±nda "Türk milletine baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, çaÄŸdaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve demokrasiyi getiren kutlu zaferimiz KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’mÄ±zÄ±n kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusuna inancÄ± ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Samsun’a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tarih olan 19 MayÄ±s 1919’un 98. yÄ±ldönümünü yaÅŸÄ±yoruz.

Bu anlamlÄ± günü Türk GençliÄŸi’ne armaÄŸan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaÅŸlarÄ± ve aziz ÅŸehitlerimizi saygÄ±, minnet ve rahmetle anÄ±yor; Ulusumuzun 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyoruz."denildi.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN ANLAMLI KUTLAMA

Galatasaray Kulübü de internet sitesinden 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün mesajÄ±nda "Sonu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluÅŸu ile biten; milli mücadelenin baÅŸlangÄ±ç tarihi sayÄ±lan 19 MayÄ±s 1919’un 98. yÄ±ldönümünü yaÅŸÄ±yoruz...

Bu günü; ülkenin geleceÄŸi olan gençlere armaÄŸan eden Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a ayak basÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±ldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n dalgalandÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ± vatan kÄ±lan tüm ÅŸehitlerimizin hatÄ±rasÄ± önünde bir kez daha saygÄ±yla eÄŸiliyor; baÅŸta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.