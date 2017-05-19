Spor Toto SÃ¼per Lig 32. hafta maÃ§ programÄ±

2016-2017 sezonunun finaline az zaman kala Spor Toto SÃ¼per Lig'de 32. hafta maÃ§ programÄ± da belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
Bugün:
20.00 Galatasaray-OsmanlÄ±spor (Türk Telekom Arena)
YarÄ±n:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Adanaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa (Vodafone Arena)
21 MayÄ±s Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)
19.00 Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Medical Park Arena)
22 MayÄ±s Pazartesi:
20.00 GençlerbirliÄŸi-Fenerbahçe (Ankara 19 MayÄ±s)
20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 MayÄ±s)