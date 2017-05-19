Ana Sayfa | SPOR 19/05/2017 12:04

Galatasaray OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray OsmanlÄ±spor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Galatasaray OsmanlÄ±spor maçÄ± bu akÅŸam oynanacak. Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.     SakatlÄ±klar var

OsmanlÄ±spor maçÄ± öncesi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte 3 oyuncunun sakatlÄ±ÄŸÄ± sürüyor. GalatasaraylÄ± oyuncular Yasin Öztekin, Hakan Balta ve Luis Cavanda'nÄ±n, tedavilerinin sürmesi nedeniyle OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyme ihtimalleri düÅŸük.                

SarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda olan futbolcular

Galatasaray'da 5 oyuncu, OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±sÄ±na sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda çÄ±kacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolculardan Selçuk Ä°nan, Tolga CiÄŸerci, Josue Pesqueira, Nigel De Jong ve Eren Derdiyok, OsmanlÄ±spor maçÄ±nda sarÄ± kart görmeleri halinde cezalÄ± duruma düÅŸerek, 33. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasÄ±nda forma giyemeyecek.

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