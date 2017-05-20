Ekpe Udoh, Obradovic bana olan gÃ¼veniyor Olimpiakos'u yeneceÄŸiz

FenerbahÃ§e Euroleague Finalinde son engel Olimpiakos'u geÃ§erek adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rmak istiyor. Ä°spanyol ekibi Real Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir oyun Ã§Ä±karan, FenerbahÃ§e Ã¼st Ã¼ste ikinci kez finale Ã§Ä±ktÄ±

AVRUPA SPOR-Euroleague’de Finale Yükselen OyuncularÄ±mÄ±zdan AçÄ±klamalar. Ä°spanyol ekibi Real Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda müthiÅŸ bir oyun çÄ±karan Fenerbahçe üst üste ikinci kez finale çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte Fenerbahçeli oyuncularÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan derlediklerimiz; Ekpe Udoh: “Obradovic’in bana olan güvenini boÅŸa çÄ±karmak istemiyorum” “Ä°yi iÅŸ çÄ±kardÄ±k. Gereken her ÅŸeyi sahada yaptÄ±k. Herkese teÅŸekkürler. MüthiÅŸ bir taraftar topluluÄŸu vardÄ±. Eminim birlikte bu kupayÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z.Bugün 38 dakika oyunda kaldÄ±m. Bir pivot için inanÄ±lmaz bir performans sergiledim. Çok ÅŸükür takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m beni çok iyi motive etti. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m olmadan yapamam. Obradovic bana çok güveniyor. Ben de Obradovic’in güvenini boÅŸa çÄ±karmak istemiyorum. Finaldeki rakibimiz Olympiakos zorlu bir takÄ±m.”Anthony Bennet: “TakÄ±m halinde çok iyi oynadÄ±k”“Çok mutlu ve heyecanlÄ±yÄ±m. TakÄ±m halinde çok iyi oynadÄ±k. GeldiÄŸim andan itibaren taraftar beni çok etkiledi. UmarÄ±m ÅŸampiyonluk sevincini de birlikte yaÅŸarÄ±z.”BarÄ±ÅŸ Hersek: “Büyük mutluluk”“Bugün çifte bayram bizim için. 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ± ve yarÄ± final galibiyeti. Finalde Olympiakos’la karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah en iyi ÅŸekilde bitirip kupayÄ± kazanÄ±p burada coÅŸkuyu yaÅŸayalÄ±m. Olympiakos daha önce Ä°stanbul’da ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ kuvvetli bir ekip. Biz de çok iyi durumdayÄ±z. KazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. TaraftarÄ±mÄ±z inanÄ±lmaz destek oldu. 1 saniye bile susmadÄ±lar. Büyük mutluluk.”Nikola Kalinic: “MaçÄ± baÅŸÄ±ndan sonuna kadar domine ettik”“Basketbol adÄ±na savunma ve hücumda çok iyi oynadÄ±k. MaçÄ± baÅŸÄ±ndan sonuna kadar domine ettik ve hak ettiÄŸimiz galibiyeti aldÄ±k. Bundan sonra Olympiacos maçÄ±nÄ± düÅŸünmeye ve odaklanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Geçen yÄ±l oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z finalden daha iyi oynamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve düÅŸlediÄŸimiz ÅŸampiyonluk sevincini yaÅŸayacaÄŸÄ±z.”Bogdan Bogdanovic: “Daha kutlamak için erken” “Daha kutlamak için erken. Önümüzde 1 maç var. Her ÅŸey bitmedi. 1 ribaundun nelere mal olduÄŸunu yaÅŸadÄ±k. Genel olarak insanlar kupayÄ± hak ettiÄŸimizi düÅŸünüyor ama henüz hak edilmiÅŸ bir ÅŸey yok. Ä°yi bir basketbol oynayarak kazanacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.” Fenerbahçe Euroleague Finalinde son engel Olimpiakos'u geçerek adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rmak istiyor. Ä°spanyol ekibi Real Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda müthiÅŸ bir oyun çÄ±kardÄ±.