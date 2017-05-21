Romanya polisi FETÃ–'cÃ¼ Enes Kanter'i Ã¼lkeye almadÄ±

Romanyaâ€™da polis, FETÃ– eelebaÅŸÄ± GÃ¼len ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen basketbolcu Enes Kanter'i Ã¼lkeye almadÄ±

Türk pasaportu iptal edilen Kanter’in, Romanya polisi tarafÄ±ndan pasaport kontrolünden geçirilmediÄŸi bildirildi.Almanya’nÄ±n Frankfurt ÅŸehri üzerinden gelerek Romanya’ya BükreÅŸ'te bulunan Henri Coanda HavaalanÄ±'ndan giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan Kanter’in, FETÖ’ye baÄŸlÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n etkinliklerine katÄ±lmak üzere ülkeye giriÅŸ yapmak istediÄŸi ifade edildi.Kanter’in Türk pasaportu iptal olduÄŸu için ülkeye sokulmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Rumen basÄ±nÄ±nda paylaÅŸÄ±lan Romanya Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Gümrük Polisi tutanaÄŸÄ±nda, Kanter'in ülkeye giriÅŸte geçerli pasaportu olmadÄ±ÄŸÄ± için ülkeye sokulmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.