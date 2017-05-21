Ana Sayfa | SPOR 21/05/2017 08:37

Romanya polisi FETÃ–'cÃ¼ Enes Kanter'i Ã¼lkeye almadÄ±

Enes Kanter

Romanyaâ€™da polis, FETÃ– eelebaÅŸÄ± GÃ¼len ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen basketbolcu Enes Kanter'i Ã¼lkeye almadÄ±

Türk pasaportu iptal edilen Kanter’in, Romanya polisi tarafÄ±ndan pasaport kontrolünden geçirilmediÄŸi bildirildi.Almanya’nÄ±n Frankfurt ÅŸehri üzerinden gelerek Romanya’ya BükreÅŸ'te bulunan Henri Coanda HavaalanÄ±'ndan giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan Kanter’in, FETÖ’ye baÄŸlÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n etkinliklerine katÄ±lmak üzere ülkeye giriÅŸ yapmak istediÄŸi ifade edildi.Kanter’in Türk pasaportu iptal olduÄŸu için ülkeye sokulmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Rumen basÄ±nÄ±nda paylaÅŸÄ±lan Romanya Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Gümrük Polisi tutanaÄŸÄ±nda, Kanter'in ülkeye giriÅŸte geçerli pasaportu olmadÄ±ÄŸÄ± için ülkeye sokulmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
BeÅŸiktaÅŸ KasÄ±mpaÅŸa

BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸa koÅŸuyor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de rakibi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1'lik skorla maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸampiyonluÄŸa bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±

Fenerbahce ulker basketbol

Ekpe Udoh, Obradovic bana olan gÃ¼veniyor Olimpiakos'u yeneceÄŸiz

FenerbahÃ§e Euroleague Finalinde son engel Olimpiakos'u geÃ§erek adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rmak istiyor. Ä°spanyol ekibi Real Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir oyun Ã§Ä±karan, FenerbahÃ§e Ã¼st Ã¼ste ikinci kez finale Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray OsmanlÄ±spor

Galatasaray OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek