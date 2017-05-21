BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸa koÅŸuyor

Spor Toto SÃ¼per Lig'de rakibi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1'lik skorla maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ, ÅŸampiyonluÄŸa bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± aÄŸÄ±rlayan BeÅŸiktaÅŸ, mücadeleyi 4-1 kazanarak en yakÄ±n takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± maç fazlasÄ±yla 5'e yükseltti.

2. dakikada BeÅŸiktaÅŸ 1-0 öne geçti. Orta alandan kaptÄ±ÄŸÄ± topla ceza sahasÄ±na doÄŸru hareketlenen OÄŸuzhan Özyakup, Aboubakar'la paslaÅŸtÄ±. AltÄ±pasÄ±n önünde topla buluÅŸan Aboubakar, düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gönderdi.

4. dakikada KasÄ±mpaÅŸa skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kullandÄ±ÄŸÄ± taç atÄ±ÅŸÄ±nda hakeme de çarpan top, Eduok'un önünde kaldÄ±. Bu futbolcunun ceza yayÄ±nÄ±n gerisinden sert vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak sol köÅŸeden filelerle buluÅŸtu: 1-1

16. dakikada Quaresma, ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan aÅŸÄ±rtma bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kaleye gönderdi. Kaleci Ramazan Köse son anda topu kornere çeldi.

17. dakikada Quaresma'nÄ±n saÄŸdan ceza sahasÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Babel uygun durumda vuramadÄ±.

19. dakikada Quaresma'nÄ±n saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Aboubakar altÄ±pas içinde kafayla vurdu. MeÅŸin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den sekti. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Aboubakar, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± üstten dÄ±ÅŸarÄ± gönderdi.

25. dakikada BeÅŸiktaÅŸ bir kez daha gole yaklaÅŸtÄ±. Quaresma'nÄ±n saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Aboubakar kafayla vurdu. MeÅŸin yuvarlak üst direÄŸe çarparak auta gitti.

32. dakikada BeÅŸiktaÅŸ penaltÄ± kazandÄ±. Adriano'nun soldan ceza sahasÄ±na gönderdiÄŸi topa Popov'un eliyle müdahale ettiÄŸini belirleyen maçÄ±n hakemi, penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 33'üncü dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Quaresma, topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptÄ±.

39. dakikada Babel soldan aut çizgisine kadar inerek kale direÄŸinin yanÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± çevirdi. KasÄ±mpaÅŸa savunmasÄ± topu tehlikeli bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 2-1 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

49. dakikada BeÅŸiktaÅŸ skoru 3-1 yaptÄ±. Aboubakar'Ä±n aÅŸÄ±rtarak savunmanÄ±n arkasÄ±na gönderdiÄŸi topu Talisca, tek vuruÅŸla filelerle buluÅŸturdu.

51. dakikada ceza sahasÄ±nda ÅŸÄ±k çalÄ±mlarla rakiplerinden sÄ±yrÄ±lan Aboubakar'Ä±n ÅŸutunda, top üstten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

58. dakikada Ahmet IldÄ±z'Ä±n uzak mesafeden çektiÄŸi sert ÅŸutta, meÅŸin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldÄ±.

60. dakikada OÄŸuzhan Özyakup'un pasÄ±yla ceza sahasÄ±na giren Babel'in çaprazdan vuruÅŸunda, kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

62. dakikada Eduok'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan çektiÄŸi ÅŸutta, meÅŸin yuvarlak farklÄ± ÅŸekilde auta çÄ±ktÄ±.

65. dakikada BeÅŸiktaÅŸ, farkÄ± 3'e çÄ±kardÄ±. Quaresma'nÄ±n saÄŸdan ceza sahasÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Babel kafayla vurdu. MeÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu: 4-1

84. dakikada KasÄ±mpaÅŸa gole yaklaÅŸtÄ±. Soldan ceza sahasÄ±na yapÄ±lan ortada, Batuhan AltÄ±ntaÅŸ topa kafayÄ± vurdu. Kaleci Fabricio gole izin vermedi. Ä°spanyol kaleci, seken topa Castro'dan önce bir kez daha müdahale ederek tehlikeyi önledi.

90. dakikada Guanca, ceza sahasÄ±nda Tosic'ten sÄ±yrÄ±larak ÅŸutunu çekti. MeÅŸin yuvarlak direÄŸin dibinden auta gitti.

BeÅŸiktaÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 4-1 kazandÄ±.