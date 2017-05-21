Ana Sayfa | SPOR 21/05/2017 20:54

Arda Turan'dan FenerbahÃ§e'ye dev maÃ§ Ã¶ncesi destek mesajÄ±

Arda Turan

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, FenerbahÃ§e ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak dev maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ± lacivertli kulÃ¼be destek mesajÄ± yolladÄ±

Sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan SarÄ±-Lacivertlilere Euroleague finali öncesi baÅŸarÄ±lar dileyen Arda Turan, maçÄ±n spor tarihi için çok önemli bir gün olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Ä°ÅŸte Milli yÄ±ldÄ±zÄ±n o tweeti:

''Spor tarihimiz için çok önemli gün. Euroleague ÅŸampiyonluÄŸu için parkeye çÄ±kan Fenerbahçe basketbol takÄ±mÄ±na baÅŸarÄ±lar dilerim.''

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  

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