Arda Turan'dan FenerbahÃ§e'ye dev maÃ§ Ã¶ncesi destek mesajÄ±

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, FenerbahÃ§e ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak dev maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ± lacivertli kulÃ¼be destek mesajÄ± yolladÄ±

Sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan SarÄ±-Lacivertlilere Euroleague finali öncesi baÅŸarÄ±lar dileyen Arda Turan, maçÄ±n spor tarihi için çok önemli bir gün olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Ä°ÅŸte Milli yÄ±ldÄ±zÄ±n o tweeti:

''Spor tarihimiz için çok önemli gün. Euroleague ÅŸampiyonluÄŸu için parkeye çÄ±kan Fenerbahçe basketbol takÄ±mÄ±na baÅŸarÄ±lar dilerim.''