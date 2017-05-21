Ana Sayfa | SPOR 21/05/2017 21:29

BaÅŸakÅŸehir ÅŸampiyonluk yolunda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±

Trabzonspor Medipol BaÅŸakÅŸehir

Spor Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olan Medipol BaÅŸakÅŸehir, rakibi Trabzonspor ile berabere kalarak ÅŸampiyonluk yolunda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasÄ±nda Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma mücadelesi veren Trabzonspor ile ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma 0-0 beraberlikle sonuçlandÄ±.

MAÇTAN DAKÄ°KALAR

11. dakikada rakiplerinden sÄ±yrÄ±larak ceza yayÄ±na yaklaÅŸan Castillo'nuin ÅŸutunda top Volkan'Ä±n solundan az farkla auta çÄ±ktÄ±.

12. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldÄ±.

30. dakikada rakiplerinden sÄ±yrÄ±larak ceza sahasÄ±na giren Castillo'nun pasÄ±nda Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n geliÅŸine vuruÅŸunda kaleci Volkan meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere çeldi.

31. dakikada ceza sahasÄ± yayÄ± üzerinde Bero'nun yerden vuruÅŸunda top kaleci Volkan'da kaldÄ±.

38. dakikada Emre'nin kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta ceza sahasÄ± içinde Attamah'Ä±n kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Onur'da kaldÄ±.

49. dakikada Castillo N'Doye paslaÅŸmasÄ±nda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± önüne alan N'Doye'nin vuruÅŸunda Attamah'a çarpan meÅŸin yuvarlak kornere çÄ±ktÄ±.

53. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n ceza sahasÄ± yayÄ± üzerinde vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Volkan'Ä±n saÄŸÄ±ndan direÄŸe çarparak oyun alanÄ±na döndü. Dönen topu savunma oyuncularÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

55. dakikada Visca'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak üstten auta çÄ±ktÄ±.

69. dakikada Edin Visca'nÄ±n saÄŸ çaprazdan vuruÅŸunda direÄŸe çarpan meÅŸin yuvarlak Mustafa Pektemek'in dizlerine çarparak üstten auta çÄ±ktÄ±.

80. dakikada Mossoro'nun derinlemesine pasÄ±nda topla buluÅŸan Edin Visca'nÄ±n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncularÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  

FenerbahÃ§e basketbolda Avrupa Åžampiyonu oldu

FenerbahÃ§e onun adÄ±. Avrupa'nÄ±n zirvesi benim dedi. Basketbolda Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan FenerbahÃ§e'ye binlerce tebrikler

Ä°talya ligi

Ä°talya'da Juventus 6. kez ÅŸampiyon

Rakibi Crotone'yi 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Juventus, sezon sonuna kalmadan ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Arda Turan

Arda Turan'dan FenerbahÃ§e'ye dev maÃ§ Ã¶ncesi destek mesajÄ±

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, FenerbahÃ§e ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak dev maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ± lacivertli kulÃ¼be destek mesajÄ± yolladÄ±