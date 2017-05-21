Ana Sayfa | SPOR 21/05/2017 23:00

FenerbahÃ§e basketbolda Avrupa Åžampiyonu oldu


FenerbahÃ§e onun adÄ±. Avrupa'nÄ±n zirvesi benim dedi. Basketbolda Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan FenerbahÃ§e'ye binlerce tebrikler

AVRUPA SPOR-Türk takÄ±mÄ± Fenerbahçe Erklek Basketbolda tarih yazdÄ±. Fenerbahçe TakÄ±mÄ± hemde ne  tarih yazdÄ±. Üst üste üçüncü kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan Fenerbahçemiz, Türk basketbol tarihinde Avrupa'nÄ±n 1 numaralÄ± kupasÄ±nÄ± kazanan ilk takÄ±m oldu.  Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçemiz Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu oldu. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Trabzonspor Medipol BaÅŸakÅŸehir

BaÅŸakÅŸehir ÅŸampiyonluk yolunda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olan Medipol BaÅŸakÅŸehir, rakibi Trabzonspor ile berabere kalarak ÅŸampiyonluk yolunda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±

Ä°talya ligi

Ä°talya'da Juventus 6. kez ÅŸampiyon

Rakibi Crotone'yi 3-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Juventus, sezon sonuna kalmadan ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Arda Turan

Arda Turan'dan FenerbahÃ§e'ye dev maÃ§ Ã¶ncesi destek mesajÄ±

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, FenerbahÃ§e ile Olympiakos arasÄ±nda oynanacak dev maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ± lacivertli kulÃ¼be destek mesajÄ± yolladÄ±