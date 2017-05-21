FenerbahÃ§e basketbolda Avrupa Åžampiyonu oldu

FenerbahÃ§e onun adÄ±. Avrupa'nÄ±n zirvesi benim dedi. Basketbolda Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan FenerbahÃ§e'ye binlerce tebrikler

AVRUPA SPOR-Türk takÄ±mÄ± Fenerbahçe Erklek Basketbolda tarih yazdÄ±. Fenerbahçe TakÄ±mÄ± hemde ne tarih yazdÄ±. Üst üste üçüncü kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan Fenerbahçemiz, Türk basketbol tarihinde Avrupa'nÄ±n 1 numaralÄ± kupasÄ±nÄ± kazanan ilk takÄ±m oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçemiz Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibini 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu oldu.