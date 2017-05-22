La Liga Liginde ÅŸampiyon Real Madrid oldu

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunun ÅŸampiyonu Real Madrid oldu

Real Madrid, aralarÄ±nda büyük rekabetin olduÄŸu Barcelona ile La Liga'nÄ±n son haftasÄ±na kadar süren ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±, deplasmanda Malaga'yÄ± 2-0 yenerek kazandÄ±. Madrid'in gollerini, 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema attÄ±. 93 puanla lig ÅŸampiyonu olan Real Madrid, bu sezon 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldÄ±. Eflatun beyazlÄ± takÄ±m, sezon boyunca 106 gol atÄ±p, kalesinde 41 gol gördü.La Liga'yÄ± en çok kazanan kulüp olan ve 33. kez bu kupayÄ± müzesine götüren Real Madrid, son olarak 2011-2012 sezonunda ÅŸampiyon olmuÅŸtu.

Real Madrid, 3 Haziran'da Juventus'a karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi finaline odaklanmak için ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±nÄ± vakit kaybetmeden bu gece yarÄ±sÄ± yapacak. Real Madrid'in her kupa kazanmasÄ±nda olduÄŸu gibi bu kez de kutlama, Madrid kent merkezindeki Cibeles MeydanÄ±'nda gerçekleÅŸecek. TaraftarlarÄ±n meydanda toplanarak futbolcularÄ± bekleyeceÄŸi ve takÄ±mÄ±n gelmesinden sonra da kaptan Sergio Ramos'un, Cibeles anÄ±tÄ±na Real Madrid atkÄ±sÄ±nÄ± saracaÄŸÄ± bildirildi.

Åžampiyonluk iddiasÄ±nÄ± son haftaya kadar sürdüren Barcelona, sahasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maçta Eibar'Ä± 2-0 geriden gelip 4-2 yendi. Eibar, 8 ve 61. dakikada Inui'in golleriyle 2-0 öne geçti. Junca'nÄ±n 64. dakikada kendi kalesine ve Luis Suarez'in 74. dakikadaki golleriyle beraberliÄŸi yakalayan Barcelona'da 70. dakikada penaltÄ± kaçÄ±ran Lionel Messi, 76. dakikada verilen ikinci penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole çevirerek takÄ±mÄ±nÄ± öne geçirdi.

Ä°kinci penaltÄ± pozisyonunu Neymar'Ä± düÅŸürerek yapan Capa kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek Eibar'Ä± sahada 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Messi, uzatmalarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ± 92. dakikada bir kez daha Eibar aÄŸlarÄ±nÄ± havalandÄ±rarak 4-2'lik maç sonucunu belirledi.Barcelona kadrosundaki milli futbolcu Arda Turan, bu karÅŸÄ±laÅŸmada yedek oturdu. Arda, Barcelona ile son maçÄ±nÄ± 26 Nisan'da 7-1 kazandÄ±klarÄ± Osasuna karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oynadÄ±.

Öte yandan 27 MayÄ±s'ta Alaves'e karÅŸÄ± oynanacak Kral KupasÄ± finalinden sonra Barcelona'dan ayrÄ±lacak olan ve Nou Camp StadÄ±'nda son maçÄ±na çÄ±kan teknik direktör Luis Enrique için Barça taraftarlarÄ± "Her zaman bizden biri olacaksÄ±n" yazÄ±lÄ± bir pankart açtÄ±.La Liga'da 2016-2017 sezonunda en çok gol atan takÄ±m Barcelona (115), en az gol yiyen takÄ±m da Atletico Madrid (27) oldu. La Liga'da gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise 37 golle Barcelona'nÄ±n Arjantinli futbolcusu Lionel Messi elde etti.

Zidane: La Liga en güzel lig

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, "La Liga en güzel lig ve onun ÅŸampiyonu olmak çok önemli ve inanÄ±lmaz." dedi.

Malaga'ya karÅŸÄ± deplasmanda kazandÄ±klarÄ± 2-0'lÄ±k maçla gelen ÅŸampiyonluÄŸun ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Zidane, "ÇalÄ±ÅŸarak ve mücadele ederek bu baÅŸarÄ±yÄ± elde ettik. TakÄ±m olarak sadece çalÄ±ÅŸmayÄ± düÅŸündük. Çok zor anlar yaÅŸasak da 38 hafta sonra en yukarÄ±da olmak çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gösteriyor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Real Madrid'in 5 sezon sonra lig ÅŸampiyonluÄŸunu tekrardan elde etmesinin kulüp için önemli olduÄŸunu vurgulayan Zidane, "La Liga'yÄ± kazanmak çok önemli. Real Madrid için daha da önemli çünkü dünyanÄ±n en iyi kulübü. Lig boyunca tüm futbolcularÄ±n mücadele etmesi, birlik olmasÄ± bu ÅŸampiyonluÄŸun gelmesinde kilit oldu." yorumunda bulundu.

FransÄ±z teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de "fark yaratan futbolcu" olduÄŸunu ve her zaman bunu gösterdiÄŸini söyledi.

Zidane, lig ÅŸampiyonluÄŸunu bu gece yarÄ±sÄ± Madrid'deki Cibeles MeydanÄ±'nda taraftarlarÄ±yla birlikte kutlayacaklarÄ±nÄ± da dile getirerek, "Bu baÅŸarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olan taraftarÄ±mÄ±zÄ± kutlamalarda yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. BaÅŸarÄ± hepimizin. Profesyonel hayatÄ±mÄ±n en büyük günü. Bir ÅŸeye inanÄ±rsan ve onun için çalÄ±ÅŸÄ±rsan baÅŸarÄ±yorsun. Bu gece ÅŸampiyonluÄŸu kutlayÄ±p ondan sonra Åžampiyonlar Ligi finaline hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Bu arada Real Madrid'in kaptanÄ± Sergio Ramos da "YarÄ±ÅŸ son haftaya kadar devam etmiÅŸ olsa da bu ÅŸampiyonluÄŸu layÄ±kÄ±yla kazandÄ±k. Ligin en iyisi Real Madrid. Ä°stikrarlÄ± futbol ve her maça son maçmÄ±ÅŸ gibi çÄ±kmak bu baÅŸarÄ±nÄ±n anahtarÄ±." diye konuÅŸtu.

Öte yandan, Real Madrid'in ardÄ±ndan ligi 2. sÄ±rada bitiren Barcelona'nÄ±n teknik direktörü Luis Enrique ise "Lig ÅŸampiyonluÄŸunu kim kazandÄ±ysa daha fazla puan topladÄ±ÄŸÄ± için olmuÅŸtur ve onu tebrik etmek gerekir. Adil bir kazanandÄ±r. Biz nerede hata yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz. Temel hata istikrar sorunu oldu. Bunu özellikle ligin ilk yarÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±k ve sonunda da ödedik." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

Ronaldo: Ne azizim ne de ÅŸeytan

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ÅŸampiyonu Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, "Ä°nsanlar benim hakkÄ±mda sanki bir suçluymuÅŸum gibi konuÅŸuyor ama hiçbir ÅŸey bilmiyorlar. Ne azizim ne de ÅŸeytan." dedi.

Ronaldo, ligin son haftasÄ±nda oynadÄ±klarÄ± ve ÅŸampiyonluÄŸu getiren deplasmandaki 2-0'lÄ±k Malaga galibiyetinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, basÄ±nda hakkÄ±nda yazÄ±lanlara tepki gösterdi. Portekizli futbolcu, "Televizyon izlemiyorum. Ä°zlesem bir hayatÄ±m olmaz. Futbol ve futbolun dÄ±ÅŸÄ±nda benimle ilgili çok konuÅŸuyorlar. Ä°nsanlar Cristiano hakkÄ±nda konuÅŸtuklarÄ±nda yanÄ±lÄ±yorlar. Benim hakkÄ±mda konuÅŸtuklarÄ±nda ellerinde hep iki taÅŸ var. Futbolla ilgili eleÅŸtiriler beni endiÅŸelendirmiyor çünkü önlerine istatistikleri koyduklarÄ±nda çenelerini kapatÄ±yorlar. Ama özel hayatÄ± konuÅŸmalarÄ± hoÅŸuma gitmiyor. Ailem, bir annem, bir çocuÄŸum var. BazÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aptalca ÅŸeyleri ben de yapÄ±yormuÅŸum gibi gösteriyorlar ama ben öyle ÅŸeyler yapmÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ronaldo ayrÄ±ca sezon baÅŸÄ±ndan beri lig ÅŸampiyonluÄŸunu istediklerini ve bunu elde ettikleri için çok mutlu olduÄŸunu söyledi. 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Åžahane bir sezon geçti. Son yÄ±llarÄ±n en iyisi. Teknik direktörün ve daha az dakika bulan futbolcularÄ±n yardÄ±mÄ±yla daha akÄ±llÄ± bir yönetim oldu. KiÅŸisel olarak sezon sonuna daha iyi hazÄ±rlandÄ±m çünkü önemli olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Bunu da iyi ÅŸekilde gösterdim." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ronaldo, son olarak 3 Haziran'da Juventus'a karÅŸÄ± oynayacaklarÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi finaliyle ilgili soruya, "Çok zor bir final olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz ama ÅŸimdi 5 yÄ±l sonra gelen ÅŸampiyonluÄŸun zevkini çÄ±karmak lazÄ±m." cevabÄ±nÄ± verdi.

Real Madrid ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunda ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Real Madrid, Cibeles MeydanÄ±'nda taraftarlarÄ±yla kutlama yaptÄ±.La Liga'nÄ±n son haftasÄ±nda deplasmanda Malaga'yÄ± 2-0 yenerek ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Real Madrid kafilesi, Malaga'dan uçakla saat 01.30'da Madrid'e geldi. Ä°lk olarak Santiago Bernabeu StadÄ±'na giden futbolcular ve teknik direktör Zinedine Zidane baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki teknik heyet daha sonra üstü açÄ±k otobüse binerek Cibeles MeydanÄ±'na geçti. Burada saatlerdir kendilerini bekleyen yaklaÅŸÄ±k 30 bin taraftarÄ±yla buluÅŸan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, "ÅŸampiyon, ÅŸampiyon, ÅŸampiyon" tezahüratlarÄ± altÄ±nda kutlama yaptÄ±.Meydandaki kutlama töreni sÄ±rasÄ±nda isimleri tek tek anons edilen Real Madridli futbolcular taraftarlara eÅŸlik etti. Real Madridli futbolcular, BarcelonalÄ± futbolcu Gerard Pique'yi ve ezeli rakipleri Atletico Madrid'i hedef alan tezahüratlar yaptÄ±.Taraftarlara hitaben konuÅŸma yapan Cristiano Ronaldo, "Çok büyük bir sezon geçirdik ama halen 3 Haziran'da kalan bir finalimiz var. DesteÄŸinizi bekliyoruz" diyerek, Juventus'a karÅŸÄ± oynayacaklarÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi finaline gönderme yaptÄ±.Törenin sonunda Real Madrid'in kaptanlarÄ± Sergio Ramos ve Marcelo, her zamanki gibi Cibeles heykelinin üzerine çÄ±karak kulüp atkÄ±sÄ±nÄ± ve bayraÄŸÄ±nÄ± astÄ±.Real Madrid takÄ±mÄ± lig ÅŸampiyonluÄŸu dolayÄ±sÄ±yla Madrid Belediyesi ve Madrid Özerk Yönetimine resmi ziyaretini bugün öÄŸlen saatlerinde yapacak.