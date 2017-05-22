CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan FenerbahÃ§e'ye tebrik mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan THY Avrupa Liginde ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e'yi sosyal medya hesabÄ±ndan tebrik etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "2016-2017 THY Euroleague ÅŸampiyonu olan Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandÄ±.
AZÄ°Z YILDIRIM'A TEBRÄ°K TELGRAFI
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.