CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan FenerbahÃ§e'ye tebrik mesajÄ±

FenerbahÃ§e onun adÄ±. Avrupa'nÄ±n zirvesi benim dedi. Basketbolda Final Four'da ikinci kez final oynayan ve Ä°stanbul'da Olimpiakos'u 80-64 yenerek Euroleague Åžampiyonu olan FenerbahÃ§e'ye binlerce tebrikler