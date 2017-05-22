Ana Sayfa | SPOR 22/05/2017 08:54

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan FenerbahÃ§e'ye tebrik mesajÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan THY Avrupa Liginde ÅŸampiyon olan FenerbahÃ§e'yi sosyal medya hesabÄ±ndan tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "2016-2017 THY Euroleague ÅŸampiyonu olan Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandÄ±.

AZÄ°Z YILDIRIM'A TEBRÄ°K TELGRAFI

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

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