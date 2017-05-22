GenÃ§lerbirliÄŸi FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e rakibi GenÃ§lerbirliÄŸi ile mÃ¼cadele edecek

Antalyaspor maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan kupada Medipol BaÅŸakÅŸehir'e elenen Fenerbahçe, 3. sÄ±radaki yerini kaybetmemek istiyor. Ankara'da GençlerbirliÄŸi'yle karÅŸÄ±laÅŸacak olan sarÄ±-lacivertlilerin, rakibine üstünlüÄŸü bulunuyor. Ä°ki ekip bugüne kadar 116 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 65, GençlerbirliÄŸi ise 18 galibiyet elde etti. 33 maçta beraberlik bozulmadÄ±. Ä°ki takÄ±m bu sezon 3 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ligde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Fenerbahçe sahasÄ±nda 3-0 kazanmayÄ± baÅŸarÄ±rken, Türkiye KupasÄ±'nda ise GençlerbirliÄŸi deplasmanda 2-1 galip geldi. KadÄ±köy'de oynanan kupa maçÄ± ise 2-2 eÅŸitlikle sona erdi.

GençlerbirliÄŸi Fenerbahçe maçÄ± ne zaman saat kaçta?

GençlerbirliÄŸi Fenerbahçe maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.