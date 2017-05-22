Ana Sayfa | SPOR 22/05/2017 19:34

FenerbahÃ§e kulÃ¼bÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti

fenerbahÃ§e

THY Avrupa Ligi ÅŸampiyonu olan FenerbahÃ§e'ye desteklerinden dolayÄ± kulÃ¼p CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

“Ä°stanbul'un ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Turkish Airlines Euroleague Final Four’da, finale kalarak rakibi Olympiacos’u 80-64'lük skorla maÄŸlup eden Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±mÄ±z, ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸarak camiamÄ±zÄ± ve ülkemizi gururlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tüm ülkemizi ve camiamÄ±zÄ± sevince boÄŸan, takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± Avrupa'nÄ±n en iyisi yapan bu neticenin hemen akabinde bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaÅŸan ve zaferimizi kutlayan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan’a bu süreçte verdiÄŸi destek ve ilgi için teÅŸekkür ederiz.”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
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