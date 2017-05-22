Ana Sayfa | SPOR 22/05/2017 23:14

GenÃ§lerbirliÄŸi 1-2 FenerbahÃ§e maÃ§ Ã¶zeti ve golleri izle

GenÃ§lerbirliÄŸi FenerbahÃ§e

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e rakibi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni baÅŸkentte maÄŸlup ederek 3 puanÄ±n sahibi oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasÄ±nda Fenerbahçe, deplasmanda GençlerbirliÄŸi'ni 2-1 maÄŸlup etti.

4. dakikada geliÅŸen GençlerbirliÄŸi ataÄŸÄ±nda, Rantie meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uygun durumdaki Khalili'ye çÄ±kardÄ±. Bu futbolcunun geliÅŸine yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top, az farkla direÄŸin yanÄ±ndan auta gitti.

5. dakikada AydÄ±n Karabulut'un kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda Palitsevich'in kafayla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta Kjaer, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± gol çizgisinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

45+1. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Bu dakikada hakem Ümit Öztürk, Matei'nin ceza çizgisi önünde düÅŸürüldüÄŸü pozisyonda faul atÄ±ÅŸÄ±na karar verdi. Topun baÅŸÄ±na geçen Selçuk Åžahin'in vuruÅŸunda, kaleci Volkan Demirel'i geçen top filelere gitti: 1-0

MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± GençlerbirliÄŸi'nin 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±

49. dakikada Fenerbahçe, eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Bu dakikada Lens'in ceza alanÄ±nÄ±n saÄŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Van Persie, arka direkte meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kafayla aÄŸlara gönderdi: 1-1

54. dakikada AydÄ±n Karabulut'un pasÄ±nda topla buluÅŸan Rantie'nin Fenerbahçe ceza alanÄ±na sol çaprazdan girdikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta kaleci Volkan Demirel, yatarak direÄŸin dibinden meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere çeldi.

73. dakikada hakem konuk ekip öne geçti. Hakem Ümit Öztürk, Luccas Claro'nun Ä°smail KöybaÅŸÄ±'na müdahalesi sonrasÄ± Fenerbahçe lehine penaltÄ± kararÄ± verdi. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanan Van Persie, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kaleci Hopf'un solundan aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-2

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Fenerbahçe 2-1 kazandÄ±.

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