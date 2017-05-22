Ana Sayfa | SPOR 22/05/2017 23:19

Dick Advocaat FenerbahÃ§e'deki geleceÄŸi hakkÄ±nda net konuÅŸtu

Advocaat

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat, GenÃ§lerbirliÄŸi galibiyetinin ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

GençlerbirliÄŸi'ne kÄ±yasla daha etkili olduklarÄ±nÄ± kaydeden Advocaat, "KarÅŸÄ±laÅŸmada biz daha çok topa sahip olan taraftÄ±k. Çok fazla pozisyon üretemedik ilk yarÄ±da ama rakip de üretemedi. Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonunda kötü bir gol yedik ve iÅŸleri zorlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da ise zor olanÄ± baÅŸardÄ±k ve 1-0'dan geri gelerek maçÄ± kazanmaya baÅŸardÄ±k" diye konuÅŸtu.

Hollanda Milli TakÄ±mÄ± ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için sezon sona ermeden gitme ihtimali olan Advocaat, "Normal ÅŸartlarda ligin sonuna kadar buradayÄ±m. Ama baÅŸka bir durum olursa, baÅŸkan farklÄ± bir karar verirse gidebilirim" ifadeleri ile kararÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n vereceÄŸini kaydetti.

 
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