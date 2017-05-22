Moussa Sow FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lÄ±yor mu iÅŸte o aÃ§Ä±klama

FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z futbolcusu Moussa Sow, GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mdaki geleceÄŸine dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Sow, "Her ÅŸeyden önce basketbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ± kutluyorum. Olimpiakos karÅŸÄ±sÄ±nda büyük bir zafere imza attÄ±lar. Biz de futbol takÄ±mÄ± olarak but mutluluÄŸu onlarla birlikte yaÅŸadÄ±k. Bu hafta bizim için zorlu geçti. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, kupadaki BaÅŸakÅŸehir maçÄ±ndan sonra moral olarak sÄ±fÄ±r durumda olduÄŸunu gördük idmanlarda. MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Fenerbahçe gibi deÄŸildik; hala üzgündük. KafamÄ±z o maçÄ± kaybediÅŸ ÅŸeklindeydi. Ä°steÄŸimiz üçüncülüÄŸü korumak. Bu, bizim için önemli." dedi.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Fenerbahçe'deki geleceÄŸi hakkÄ±nda da konuÅŸan yÄ±ldÄ±z oyuncu, "Åžu anda netleÅŸmiÅŸ bir ÅŸey yok. Ama hedefim Fenerbahçe'de kalmak. Ama bu kararÄ± verecek olan Dubai'de oynadÄ±ÄŸÄ±m kulüp. Benim amacÄ±m kariyerimi burada tamamlamak. Bu kulübü ve taraftarlarÄ± çok seviyorum. Ama bu, sadece benim elimde olan bir durum deÄŸil." dedi.