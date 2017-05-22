Ana Sayfa | SPOR 22/05/2017 23:29

Spor Toto SÃ¼per Lig 32. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig

Bu akÅŸam GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan maÃ§ ile Spor Toto SÃ¼per Lig'de 32. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. HaftanÄ±n son gününde 2 maç oynandÄ±. Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Fenerbahçe de GençlerbirliÄŸi'ni 2-1 maÄŸlup etti.Cumartesi günü konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1 yenen BeÅŸiktaÅŸ, 71 puanla liderliÄŸini sürdürdü. Ä°kinci sÄ±radaki Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, dün deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasÄ±yla aradaki fark, 4 puana yükseldi.

Ligde haftanÄ±n sonuçlarÄ± ve 33. haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

Sonuçlar

Galatasaray-OsmanlÄ±spor: 2-0

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 2-0

Kayserispor-Adanaspor: 1-1

Antalyaspor-Bursaspor: 2-1

BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa: 4-1

Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 0-0

Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

GençlerbirliÄŸi-Fenerbahçe: 1-2

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Spor Toto SÃ¼per Lig

Spor Toto SÃ¼per Lig'de 33. hafta maÃ§ programÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de OsmanlÄ±spor ile Ã‡aykur Rizespor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ ile 33. haftanÄ±n perdesi aÃ§Ä±lacak

Sow

Moussa Sow FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lÄ±yor mu iÅŸte o aÃ§Ä±klama

FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z futbolcusu Moussa Sow, GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mdaki geleceÄŸine dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Advocaat

Dick Advocaat FenerbahÃ§e'deki geleceÄŸi hakkÄ±nda net konuÅŸtu

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Dick Advocaat, GenÃ§lerbirliÄŸi galibiyetinin ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu