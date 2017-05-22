Spor Toto SÃ¼per Lig 32. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Bu akÅŸam GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan maÃ§ ile Spor Toto SÃ¼per Lig'de 32. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± sona erdi
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. HaftanÄ±n son gününde 2 maç oynandÄ±. Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0, Fenerbahçe de GençlerbirliÄŸi'ni 2-1 maÄŸlup etti.Cumartesi günü konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 4-1 yenen BeÅŸiktaÅŸ, 71 puanla liderliÄŸini sürdürdü. Ä°kinci sÄ±radaki Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, dün deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasÄ±yla aradaki fark, 4 puana yükseldi.
Ligde haftanÄ±n sonuçlarÄ± ve 33. haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:
Sonuçlar
Galatasaray-OsmanlÄ±spor: 2-0
Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: 2-0
Kayserispor-Adanaspor: 1-1
Antalyaspor-Bursaspor: 2-1
BeÅŸiktaÅŸ-KasÄ±mpaÅŸa: 4-1
Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 0-0
Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
GençlerbirliÄŸi-Fenerbahçe: 1-2