FETÃ–'cÃ¼ Enes Kanter ABD vatandaÅŸÄ± olmak istiyor

FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± Fethullah GÃ¼lenâ€™e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, ABD vatandaÅŸÄ± olmak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiliz The Guardian Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türk pasaportu iptal edilen Kanter, ABD’den medet umuyor.GeçtiÄŸimiz günlerde Romanya’da Türk pasaportunun iptal edilmesinden dolayÄ± polis tarafÄ±ndan tutulan Kanter, salÄ±ndÄ±ktan sonra Londra’ya giden uçaÄŸa bindirilmiÅŸti.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ABD vatandaÅŸÄ± olmak istediÄŸini beyan eden basketbolcu, geçen cumartesi günü Endonezya’da bulunduÄŸu sÄ±rada menajerinin kendisine ilettiÄŸi mesajÄ± açÄ±kladÄ±.Kanter, “Menajerim gece 2:30’da kapÄ±mÄ±z çaldÄ± ve Endonezya gizli servisinin beni aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türk hükümeti onlarÄ± arayarak benim tehlikeli birisi olduÄŸumu söylemiÅŸler” diye konuÅŸtu.