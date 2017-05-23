FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan gÃ¶zaltÄ±nda

FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± yurda sahte belge ve kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon baÅŸlattÄ±.Türkiye'nin çeÅŸitli noktalarÄ±ndaki gümrüklerden yurda kaçak lüks araç ve sahte sigara sokulduÄŸunu ihbar alan Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± üzerine kaçakçÄ±lÄ±k faaliyetini incelemeye aldÄ±. 6 aylÄ±k titiz bir çalÄ±ÅŸma sonucu TuÄŸgeneral Hüseyin KurtoÄŸlu emrindeki Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri sabah sabah çeteye yönelik operasyon için düÄŸmeye bastÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± üzerine harekete geçen ekipler 46 kiÅŸi hakkÄ±nda verilen gözaltÄ± kararÄ±nÄ± yerine getirmek üzere harekete geçti. Åžüphelilerin adreslerine sabahÄ±n ilk saatlerinden itibaren operasyon düzenlendi. AyrÄ±ca adreslerde hakimlik kararÄ±yla arama gerçekleÅŸtirildi. Dijital ve yazÄ±lÄ± tüm evraklara suç delili olabileceÄŸi ÅŸüphesiyle el konuldu.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler arasÄ±nda Fenerbahçe'nin ünlü oyuncusu Ozan Tufan'Ä±n da bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Ünlü futbolcunun çeteden yasadÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde lüks araç temin ettiÄŸi belirtildi. Ozan Tufan'Ä±n Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Maslak'taki yerleÅŸkesine getirildiÄŸi öÄŸrenildi.