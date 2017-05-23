Ana Sayfa | SPOR 23/05/2017 14:24

FenerbahÃ§eli Ozan Tufan neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ozan Tufan

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda bu sabah Ozan Tufan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da, lüks araçlarÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurda getirilmesine yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸüpheliler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca lüks araçlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 46 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.AralarÄ±nda Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'Ä±n da bulunduÄŸu bazÄ± ÅŸüphelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonun sürdüÄŸü bildirildi.

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Ozan Tufan

FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan gÃ¶zaltÄ±nda

FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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