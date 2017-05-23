Fikret Orman mÃ¼jdeyi verdi Talisca'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Talisca'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp ikinci baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n antrenmanÄ±nÄ± takip eden Orman, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ezeli rakiplerimizin 10 puan üzerinde farkla ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z. Ä°ki rakibimizin hoca sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var. Bu deÄŸil, BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸa giderken Åženol GüneÅŸ konuÅŸuluyor. Gündem yapmak için aÄŸzÄ± olan konuÅŸuyor. Åžampiyonluk yaÅŸanacak dönemde bu mevzu mu. Geçenlerde Ahmet abi 'Yüzde yüz anlaÅŸacaÄŸÄ±z.' demiÅŸ. Bunu daha nasÄ±l açÄ±klayacaÄŸÄ±z. HocanÄ±n 1 sene daha sözleÅŸmesi var. BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lmasÄ± için ne sebep olabilir. Yorumculardan ricam, bÄ±rakÄ±n BeÅŸiktaÅŸ mutluluÄŸunu yaÅŸasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Gaziantepspor'dan rica ettik"

BaÅŸkan Orman, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasÄ±nda 28 MayÄ±s Pazar günü Gaziantepspor ile yapacaklarÄ± maçta, kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± kulübün tüm tribünleri BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±na açacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Talisca'nÄ±n sözleÅŸmesi uzatÄ±ldÄ±"

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, siyah-beyazlÄ± kulüpte kiralÄ±k olarak forma giyen BrezilyalÄ± oyuncu Anderson Talisca'nÄ±n sözleÅŸmesinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.