Ana Sayfa | SPOR 23/05/2017 19:48

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nden Ozan Tufan ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

fenerbahÃ§e kulÃ¼bÃ¼

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, lÃ¼ks araÃ§larÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurda getirilmesine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan futbolcusu Ozan Tufan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu

SarÄ±-lacivertli kulübün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:"Profesyonel futbol takÄ±mÄ±mÄ±z oyuncularÄ±ndan Ozan Tufan'Ä±n, bu sabah saatlerinde kaçakçÄ±lÄ±k üzerine Ä°l Jandarma MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yürütülen bir operasyon kapsamÄ±nda müÅŸteki sÄ±fatÄ±yla ifadesi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili olarak yüzlerce kiÅŸinin ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda Ozan, 2. el aldÄ±ÄŸÄ± bir aracÄ±n ilk sahibinin, aracÄ± vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuÅŸ, dosyada maÄŸdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Jandarma MüdürlüÄŸünden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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Ozan Tufan

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Ozan Tufan

FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan gÃ¶zaltÄ±nda

FenerbahÃ§eli futbolcu Ozan Tufan, Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±