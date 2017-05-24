TFF FenerbahÃ§e'yi PFDK'ya sevk etti

GenÃ§lerbirliÄŸi ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan maÃ§ta Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle FenerbahÃ§e PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasÄ±nda GençlerbirliÄŸi ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan mücadelede misafir takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarÄ±-lacivertlilerin PFDK'ya gönderildiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca, Kayserispor'un Adanaspor mücadelesinde talimatlara aykÄ±rÄ± hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Öte yandan açÄ±klamada, TFF 1. Lig ekiplerinden BüyükÅŸehir Gaziantepspor, ÅžanlÄ±urfaspor, Mersin Ä°dmanyurdu, Samsunspor, BandÄ±rmaspor, Göztepe, Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un yanÄ± sÄ±ra, Adana Demirspor Kulübü Antrenörü Ahmet Cingöz, kulüp görevlileri Mustafa Çiçekay ve Hüseyin Dora ile BandÄ±rmaspor futbolcusu Sertaç Çam'Ä±n da disiplin kuruluna gönderildiÄŸi kaydedildi.