Ana Sayfa | SPOR 24/05/2017 09:34

GalatasaraylÄ± Chedjou'nun yeni adresi belli oldu

Chedjou

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ ile anlaÅŸmasÄ± sona eren futbolcu Chedjou'nun BaÅŸakÅŸehir ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Kamerunlu yÄ±ldÄ±z futbolcu Medipol BaÅŸakÅŸehir'le 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±. Abdullah AvcÄ±'nÄ±n Ä±srarla takÄ±mÄ±nda görmek istediÄŸi Chedjou'yla BaÅŸakÅŸehir yönetimi bir süredir görüÅŸüyordu.Futbol hayatÄ±nÄ± Türkiye'de devam ettirmek istediÄŸini belirten 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu 2013-2014 sezonundan bu yana Galatasaray formasÄ± giyiyor. SarÄ± - kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekiple 1 kez Spor Toto Süper Lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan tecrübeli yÄ±ldÄ±z 3 kez de Ziraat Türkiye KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

Bu sezon istikrarlÄ± bir görüntü çizmeyen ve uzun süre yedek kalan Chedjou Süper Lig'de 15 maça çÄ±kabildi ve bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 1 asist kaydetti. Aurelien Chedjou 27 kez Kamerun Milli TakÄ±mÄ±'nda görev yaptÄ±. 

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