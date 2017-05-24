DÃ¶rt bÃ¼yÃ¼klerin toplam borcunda geÃ§en yÄ±la oranla rekor artÄ±ÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonsporâ€™un toplam borcunun 6,5 milyar lira olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Türk futbolunun lokomotifi olarak anÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçlarÄ±, onca önlemlere ve sportif cezalara raÄŸmen azalmak bilmiyor.Kulüplerin divan kurullarÄ±nda açÄ±klanan veriler ve Kamuoyu AydÄ±nlatma Platformuna (KAP) yapÄ±lan bildirimlere göre söz konusu ekiplerin toplam borcu, 6,5 milyar liraya yaklaÅŸtÄ±.UEFA’nÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± Finansal Fair Play kurallarÄ±, vergi borçlarÄ±nda yapÄ±lan indirimler ve çeÅŸitli sponsorluklara karÅŸÄ±n, geçen yÄ±l 5 milyar lira sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸan 4 kulübün borcu bu sene yüzde 31,5 oranÄ±nda arttÄ±.

En fazla borç artÄ±ÅŸÄ± Galatasaray’da

Galatasaray’da geçen yÄ±l açÄ±klanan borca göre bu sene duyurulan borç miktarÄ±nda yüzde 60’lÄ±k artÄ±ÅŸ dikkati çekiyor.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte 31 Mart 2016’da 1 milyar 494 milyon lira olan borç, 31 Mart 2017’de 2 milyar 391 milyon liraya yükseldi.

Borç-alacak farkÄ± en yüksek kulüp BeÅŸiktaÅŸ

Futbolda üst üste ikinci ÅŸampiyonluÄŸuna koÅŸan BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n borçlarÄ±nda geçen yÄ±la göre yüzde 19’luk artÄ±ÅŸ var.Siyah-beyazlÄ± ekipte, 30 Haziran 2016 itibarÄ±yla 1 milyar 479 milyon 635 bin 182 lira olarak açÄ±klanan borç miktarÄ±, 31 Mart 2017’de 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 liraya yükseldi.Kulübün toplam alacaÄŸÄ± ise 211 milyon 924 bin 177 lira. Geçen yÄ±l 1 milyar 262 milyon 592 bin 503 lira olarak açÄ±klanan borç-alacak farkÄ±, bu sene yüzde 22,6’lÄ±k artÄ±ÅŸla 1 milyar 548 milyon 531 bin 211 liraya çÄ±ktÄ±.

Trabzonspor’un borcu yüzde 34 arttÄ±

Son yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ± transferlerin fazlalÄ±ÄŸÄ±yla dikkati çeken Trabzonspor’un borcu, geçen yÄ±la göre yüzde 34 artÄ±ÅŸ gösterdi.Bordo-mavili kulübün 30 Nisan 2016 itibarÄ±yla 568 milyon 831 bin lira olan borcu, 31 Mart 2017’de 762 milyon 61 bin 406 liraya çÄ±ktÄ±.Karadeniz ekibinde geçen yÄ±l 499 milyon 259 bin liralÄ±k borç-alacak farkÄ± ise bu sene yüzde 35’lik artÄ±ÅŸla 674 milyon 622 bin 977 lira olarak duyuruldu.

Fenerbahçe’nin borç-alacak farkÄ± yüzde 38,5 yükseldi

BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Trabzonspor’da ÅŸirket ve dernek borçlarÄ± divan kurullarÄ±nda açÄ±klanÄ±rken, Fenerbahçe’deki divan kurullarÄ±nda sadece dernek borçlarÄ± duyuruluyor. Bu çerçevede Fenerbahçe’nin toplam borcu yüzde 13 artarak, 1 milyar 365 milyon 499 bin 929 liradan, 1 milyar 543 milyon 229 bin 919 liraya ulaÅŸtÄ±.SarÄ±-lacivertli kulüpte geçen yÄ±lki borç-alacak farkÄ± ise 664 milyon 267 bin lira iken, bu seneki fark, yüzde 38,5 artarak 920 milyon 348 bin 918 lira oldu.