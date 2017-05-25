UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonu Manchester United oldu

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu Ajax'Ä± maÄŸlup eden Manchester United oldu

KÄ±rmÄ±zÄ± Åžeytanlar, gelecek sezon Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkÄ± kazandÄ±.Final maçÄ± Stockholm'de Friends Arena'da oynanan maçÄ±n golleri 18'inci dakikada Paul Pogba'dan ve 48'inci dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.Pogba'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± ÅŸut rakibe çarptÄ± ve topun aÄŸlarla buluÅŸmasÄ±yla KÄ±rmÄ±zÄ± Åžeytanlar ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde kapattÄ±.Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk dakikalarÄ±nda Mkhitaryan'Ä±n golüyle de Manchester United 2-0 öne geçti ve Avrupa Ligi kupasÄ±nÄ± kazandÄ±.Ä°kinci yarÄ±da ilk 11'in yaÅŸ ortalamasÄ± 22 olan Ajax istediÄŸi performansÄ± yakalayamadÄ±. HollandalÄ± takÄ±m, Avrupa kupasÄ± finalinde sahaya çÄ±kan en genç takÄ±m oldu.

Bosz: Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m

Ajax menajeri Peter Bosz da genç oyuncularÄ±n yaÅŸlarÄ±nÄ±n küçük olmalarÄ±ndan dolayÄ± gergin hissetmelerinin anlaÅŸÄ±labilir olduÄŸunu ve beklenen performansÄ± sergileyemediklerini söyledi.

Bosz, "Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m çünkü final oynuyorsunuz, kazanmak istersiniz. Biz kazanamadÄ±k. AlÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸum Ajax'Ä± göremedim" dedi.

MaçÄ±n son düdüÄŸünün çalmasÄ±yla Manchester United taraftarlarÄ± tribünlerden, Manchester Arena'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na "Manchester" sloganlarÄ± attÄ±.

TakÄ±mÄ±n orta saha oyuncusu Ander Herrera, kupayÄ± Manchester'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere ve yaralananlara adadÄ±. Juan Mata ve Paul Pogba da saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ±nÄ± andÄ±.

Maç öncesi saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler için bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Mourinho: Çok mutluyuz

Manchester United menajeri Jose Mourinho sahaya koÅŸtu ve ekibi teknik adamÄ± omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. Mourinho son düdükle sahaya çÄ±kan oÄŸluna ve oyunculara sarÄ±ldÄ±.

Portekizli Jose Mourinho, Åžampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Avrupa Ligi'ni ikiÅŸer kez kazanan ilk menajer oldu.

Mourinho, "En zor sezonumdu. Çok zorlu bir sezonu çok iyi tamamladÄ±k. Åžampiyonlar Ligi'ne geri dönüyoruz. Çok mutluyuz. Bir sezonda üç kupa aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için de sevinçliyim" dedi.Portekizli menajer "Åžampiyonlar Ligi'ne, üçüncülük ve dördüncülük için yarÄ±ÅŸmak yerine bu ÅŸekilde ulaÅŸmayÄ± tercih ettik. Çok uÄŸraÅŸtÄ±k ama her zaman kazanabileceÄŸimizi düÅŸündük" diye konuÅŸtu.

Manchester United, Ä°ngiltere Premier Ligi 6'ncÄ± sÄ±rada tamamladÄ± ancak Avrupa Ligi'ni kazandÄ±ÄŸÄ± için gelecek sezon Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandÄ±.

Avrupa Ligi kupasÄ±, takÄ±mÄ±n bu sezon Community Shield ve Lig KupasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± üçüncü kupa oldu.