Galatasaray'Ä±n eski baÅŸkanÄ± Ali TanrÄ±yar yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Galatasaray'Ä±n eski baÅŸkanlarÄ±ndan biri olan 103 yaÅŸÄ±ndaki Prof. Dr. Ali TanrÄ±yar tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

Galatasaray’Ä±n efsane baÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda olan Prof.Dr. Ali TanrÄ±yar tedavi olduÄŸu hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesiyle ilgili detaylarÄ±n daha sonra verileceÄŸini bildirildi.

Galatasaray Kulübü de resmi Twitter adresinden, “Eski baÅŸkanlarÄ±mÄ±zdan Prof. Dr. Ali TanrÄ±yar vefat etti. CamiamÄ±zÄ±n ve Türk sporunun baÅŸÄ± saÄŸ olsun” ifadelerini kullandÄ±.

ALÄ° TANRIYAR KÄ°MDÄ°R?

1914 yÄ±lÄ±nda Yunanistan’Ä±n Kavala ÅŸehrinde dünyaya gelen Ali TanrÄ±yar, 15 Mart 1986 – 17 Mart 1990 tarihleri arasÄ±nda Galatasaray’da baÅŸkanlÄ±k görevi yaptÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m 14 yÄ±llÄ±k lig ÅŸampiyonluÄŸu hasretini TanrÄ±yar döneminde bitirmiÅŸti! Ali TanrÄ±yar ayrÄ±ca 13 AralÄ±k 1983 – 26 Ekim 1984 tarihleri arasÄ±nda Türkiye Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda oturdu.

Yunanistan’dan ailesiyle birlikte göç ederek Manisa’nÄ±n KÄ±rkaÄŸaç ilçesine yerleÅŸmiÅŸtir. Ä°stanbul Üniversitesi TÄ±p Fakültesi’ni bitirdi. Dahiliye MütehassÄ±slÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Taksim BeyoÄŸlu Ä°lkyardÄ±m Hastanesi Klinik ÅžefliÄŸi ve BaÅŸhekimliÄŸi, Anavatan Partisi Kurucu ÜyeliÄŸi yaptÄ±.

1986 yÄ±lÄ±nda, malî sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan Galatasaray Kulübü’nün baÅŸkanÄ± olarak göreve geldi. Galatasaray’da istikrarÄ±n yakalanmasÄ± ve her türlü sportif baÅŸarÄ±nÄ±n temellerinin atÄ±lmasÄ±nda öncü rol üstlendi; bu yolda kulübün baÅŸkanÄ± olduÄŸu sürece mali durumu düzeltti, futbol takÄ±mÄ±nÄ± çok üst seviyelere çÄ±kardÄ± ve UEFA KupasÄ±’nÄ± kazanacak takÄ±mÄ±n temellerini attÄ±.