Dursun Ã–zbek'ten vefat eden eski baÅŸkan Ali TanrÄ±yar iÃ§in mesaj

GalatasarayÄ±n efsane baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar'Ä±n vefatÄ± nedeniyle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek mesaj yayÄ±nladÄ±

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, kulübün eski baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar'Ä±n vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Dursun Özbek, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün internet sitesinde yer alan mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en köklü kurumlarÄ±ndan olan kulübümüzün, bir asrÄ± aÅŸan yolculuÄŸunun büyük bölümüne ÅŸahitlik etmiÅŸ olan BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ali TanrÄ±yar'Ä± kaybetmenin derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yorum. Prof. Dr. Ali TanrÄ±yar, sadece Galatasaray Spor Kulübüne deÄŸil, aynÄ± zamanda Türk spor, bilim ve siyaset hayatÄ±na sayÄ±sÄ±z katkÄ±da bulunmuÅŸ, camiamÄ±zÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en önemli deÄŸerlerdendi. Döneminde Türk spor tarihinin en büyük baÅŸarÄ±sÄ±na ulaÅŸan altyapÄ±nÄ±n kurucusu olan Ali TanrÄ±yar, zor zamanlarda elde edilen ulaÅŸÄ±lmasÄ± güç baÅŸarÄ±larla sadece GalatasaraylÄ±larÄ±n deÄŸil aynÄ± zamanda Türk Ulusunun da bu büyük bir gurur yaÅŸamasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece bir spor adamÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda bilim ve siyasette de ülkesine özveriyle ve büyük bir baÅŸarÄ±yla hizmet eden Ali Abimizin hatÄ±rasÄ±nÄ± her daim yaÅŸatacaÄŸÄ±mÄ±za söz veriyor, baÅŸta TanrÄ±yar Ailesi olmak üzere ulusumuza ve camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."