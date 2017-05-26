Galatasaray'Ä±n efsane baÅŸkanÄ± iÃ§in yarÄ±n son gÃ¶rev yerine getirilecek

Galatasaray'Ä±n efsane baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar iÃ§in yarÄ±n tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek

Galatasaray Kulübünün vefat eden eski baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar için yarÄ±n saat 14.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da anma töreni düzenlenecek. TanrÄ±yar'Ä±n naaÅŸÄ±, ikindi vakti TeÅŸvikiye Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.Cenazenin ardÄ±ndan Ali TanrÄ±yar anÄ±sÄ±na Point Hotel Barbaros'ta iftar yemeÄŸi verilecek. Ä°ftara, TanrÄ±yar'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve Galatasaray camiasÄ±ndan isimler katÄ±lacak.