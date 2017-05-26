Ana Sayfa | SPOR 26/05/2017 12:45

Galatasaray'Ä±n efsane baÅŸkanÄ± iÃ§in yarÄ±n son gÃ¶rev yerine getirilecek

Ali TanrÄ±yar

Galatasaray'Ä±n efsane baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar iÃ§in yarÄ±n tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek

Galatasaray Kulübünün vefat eden eski baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar için yarÄ±n saat 14.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da anma töreni düzenlenecek. TanrÄ±yar'Ä±n naaÅŸÄ±, ikindi vakti TeÅŸvikiye Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.Cenazenin ardÄ±ndan Ali TanrÄ±yar anÄ±sÄ±na Point Hotel Barbaros'ta iftar yemeÄŸi verilecek. Ä°ftara, TanrÄ±yar'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve Galatasaray camiasÄ±ndan isimler katÄ±lacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
FenerbahÃ§e Trabzonspor

FenerbahÃ§e Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ± yÃ¶netecek hakem belli oldu

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yÃ¶netecek

Dursun Ã–zbek

Dursun Ã–zbek'ten vefat eden eski baÅŸkan Ali TanrÄ±yar iÃ§in mesaj

GalatasarayÄ±n efsane baÅŸkanlarÄ±ndan Ali TanrÄ±yar'Ä±n vefatÄ± nedeniyle sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n baÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek mesaj yayÄ±nladÄ±

Manchester United

UEFA Avrupa Ligi ÅŸampiyonu Manchester United oldu

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu ÅŸampiyonu Ajax'Ä± maÄŸlup eden Manchester United oldu