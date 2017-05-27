FenerbahÃ§e Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e sahasÄ±nda rakibi Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Trabzonspor maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Trabzonspor'un karnesi kötü

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 14'ü Süper Lig, biri Türkiye KupasÄ± olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda, 23 AÄŸustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 15 karÅŸÄ±laÅŸmadan 10'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldÄ±, galip gelemedi.