Ana Sayfa | SPOR 27/05/2017 12:21

FenerbahÃ§e Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Trabzonspor

SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam FenerbahÃ§e sahasÄ±nda rakibi Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe Trabzonspor maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Ali PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Trabzonspor'un karnesi kötü

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 14'ü Süper Lig, biri Türkiye KupasÄ± olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda, 23 AÄŸustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 15 karÅŸÄ±laÅŸmadan 10'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldÄ±, galip gelemedi. 

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Ali TanrÄ±yar

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FenerbahÃ§e Trabzonspor

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Dursun Ã–zbek

Dursun Ã–zbek'ten vefat eden eski baÅŸkan Ali TanrÄ±yar iÃ§in mesaj

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