CumhurbaÅŸkanÄ± Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ± Galatasaray'Ä±n stadÄ±nÄ±n adÄ± deÄŸiÅŸti

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi iÃ§erisindeki TÃ¼rk Telekom Arena'nÄ±n isminin TÃ¼rk Telekom Stadyumu olarak deÄŸiÅŸtirilmesine karar verdi

Kulüp baÅŸkanÄ± Dursun Özbek, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n stadyumlarda "Arena" ifadesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu konudaki çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine yönetim kurulu olarak stadyumun isminin deÄŸiÅŸtirilmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±k. Tesisimizin yeni ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oldu." ifadelerini kullandÄ±.Bu arada, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 'Arena' isminin deÄŸiÅŸmesi konusunda çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± destekliyoruz. Türk Telekom Arena'nÄ±n isminin Türk Telekom Stadyumu olarak deÄŸiÅŸmesi için Galatasaray ile fikir birliÄŸimiz var, çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BakanlÄ±ktan uyarÄ±

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± da stadyumlardan "Arena" ifadesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için valilikleri uyardÄ±.BakanlÄ±k yetkilileri, Spor Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± tesislerin hiçbirinde resmi olarak 'Arena' ifadesinin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bu nedenle konuyla ilgili bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ancak, Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±nda valilikleri stat isimlerinin düzeltilmesi yönünde uyardÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

GümüÅŸdaÄŸ: ÇaÄŸrÄ±yÄ± destekliyoruz

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bu konudaki çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± desteklediklerini söyledi.GümüÅŸdaÄŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± olarak statlarÄ±mÄ±zda 'Arena' kelimesinin yer almasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyorum. DolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya destek veriyoruz. StatlarÄ±mÄ±zÄ±n Türkçe isimlerle anÄ±lmasÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Bu çaÄŸrÄ±yÄ± destekliyoruz." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÖNDER Ä°mam Hatipliler DerneÄŸince dün düzenlenen, "Ä°mam Hatip Gençlik BuluÅŸmasÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, stadyumlarda "Arena" ifadesine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:

"Arena deÄŸil, burasÄ± stadyum. Arenalara karÅŸÄ±yÄ±m. Arenalarda neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± geçmiÅŸte biliyorsunuz deÄŸil mi? Ä°nsanlarÄ± kimlere parçalatÄ±rlardÄ± malum. Biz arenalara karÅŸÄ±yÄ±z ve Bakana da talimatÄ± verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir ÅŸey yok. AçÄ±n arena kavramÄ±na, manasÄ±, anlamÄ± nedir ona bakÄ±n. Öyleyse böyle bir ÅŸey olamaz."