FenerbahÃ§e 1-1 Trabzonspor maÃ§ sonucu

Spor Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta FenerbahÃ§e, sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rakibi Trabzonspor ile berabere kaldÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasÄ±nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 beraberlikle tamamlandÄ±. 19. dakikada sol çaprazdan ceza alanÄ±na giren De Souza'nÄ±n yerden pasÄ±nda altÄ±pasÄ±n önünde topla buluÅŸan Van Persie'nin etkisiz vuruÅŸunda, Trabzonspor savunmasÄ± meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

23. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n uzak mesafeden aÅŸÄ±rtma ÅŸutunda, Onur Recep KÄ±vrak büyük bir hata yaparak meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ± yumruklamak yerine oyun alanÄ±na çeldi. Pozisyonu takip eden Sow, önüne düÅŸen topu filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada Sow'un sol çaprazdan sert ÅŸutunda kaleci Onur Recep KÄ±vrak, son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kornere çeldi.

45+2. dakikada Castillo'nun pasÄ±nda ceza alanÄ± içinde topla buluÅŸan N'Doye, önünü boÅŸaltÄ±p sert vurdu ancak kaleci Volkan Demirel, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

Fenerbahçe, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 1-0 önde tamamladÄ±.

47. dakikada Durica'nÄ±n uzak mesafeden sert ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

54. dakikada Trabzonspor, güzel bir golle beraberliÄŸi saÄŸladÄ±. N'Doye'un pasÄ±nda ceza alanÄ± önünde topla buluÅŸan Bero'nun ÅŸÄ±k vuruÅŸunda yan direÄŸe çarpan meÅŸin yuvarlak filelerle buluÅŸtu: 1-1

60. dakikada Trabzonspor uzaktan ÅŸansÄ±nÄ± bir kez daha denedi. Ceza alanÄ± içinde topla buluÅŸan N'Doye, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± arkasÄ±ndaki Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n önüne bÄ±raktÄ±. Bu oyuncunun uzak mesafeden bekletmeden sert ÅŸutunda, top az farkla üstten auta çÄ±ktÄ±.

70. dakikada Mas'Ä±n soldan ortasÄ±nda arka direkte topla buluÅŸan N'Doye'un ÅŸutunda, kaleci Volkan Demirel meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ayaklarÄ±yla kornere gönderdi.

72. dakikada Volkan Åžen'in soldan ortasÄ±nda savunmanÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± topla ceza alanÄ± içinde buluÅŸan Van Persie'nin altÄ±pasÄ±n önünde kafa vuruÅŸunda, kaleci Esteban meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± son anda uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

84, dakikada N'Doye'un pasÄ±nda ceza alanÄ±n saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Pereira, kaleci Volkan Demirel ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bu oyuncunun aÅŸÄ±rtma vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak yandan auta gitti.

KarÅŸÄ±laÅŸma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe KadÄ±köy'de kötü bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasÄ±nda Trabzonspor'la sahasÄ±nda 1-1 berabere kaldÄ± ve KadÄ±köy'deki bu sezonun son maçÄ±nda taraftarÄ±nÄ± üzdü.

Ülker StadÄ±'nda oynanan maçÄ±n 23. dakikasÄ±nda Moussa Sow'un golüyle öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasÄ±na da 1-0 önde gitti. Tempolu geçen ikinci yarÄ±da 54. dakikada Trabzonspor Matus Bero'yla durumu 1-1 yaptÄ±. Ä°ki taraf da kalan dakikalarda girdiÄŸi pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, bu skorla puanÄ±nÄ± 61'e yükseltmesine raÄŸmen bu sezon KadÄ±köy'e galibiyetle veda etme ÅŸansÄ±nÄ± kullanamadÄ±.

Fenerbahçe, son 26 yÄ±lÄ±n en kötü iç saha performansÄ±yla sezonu tamamladÄ±.