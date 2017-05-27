Medipol BaÅŸakÅŸehir ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndan kopmadÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir rakibi Adanaspor'u 2-1'lik skorla maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndan kopmadÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir, 90+2. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Adanaspor'u 2-1 yendi.

Mücadelenin 3. dakikasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir gole yaklaÅŸtÄ±. Cengiz Ünder, Adanaspor ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸ taraftan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta, topu ceza sahasÄ±na gönderdi. AltÄ±pas içinde YalçÄ±n Ayhan zor pozisyonda kafayÄ± vurdu, top üstten auta çÄ±ktÄ±.

12. dakikada ev sahibi takÄ±m golü buldu. SaÄŸ kanatan geliÅŸen atakta UÄŸur Uçar'Ä±n ceza sahasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortada savunmadan seken topu penaltÄ± noktasÄ±na yakÄ±n bölgede kontrol eden Doka, düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yerden aÄŸlara gönderdi: 1-0

19. dakikada turuncu-lacivertli takÄ±m ikinci gol ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi. HÄ±zlÄ± geliÅŸen atakta Alparslan, sol taraftan bindiren Doka'nÄ±n önüne topu gönderdi. BrezilyalÄ± oyuncu, ceza sahasÄ±na girer girmez sol çaprazdan yerden sert vurdu, arka direkte Napoleoni kayarak müdahale edemeyince, top az farkla dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

30. dakikada konuk ekip, kaleci Ufuk Ceylan'Ä±n büyük hatasÄ± sonucu beraberlik golünü buldu. Sol kanattan geliÅŸen atakta Vinicius, Cem Özdemir'e pasÄ±nÄ± attÄ±. Ceza yayÄ± üzerindeki Cem'in sert ÅŸutunda, kaleci Ufuk Ceylan üstüne gelen topu uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ± ve meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-1

33. dakikada geliÅŸen ev sahibi takÄ±mÄ±n ataÄŸÄ±nda sol kanatta topla buluÅŸan Doka, ceza sahasÄ± içindeki Napoleoni'ye pasÄ±nÄ± attÄ±. Ä°talyan oyuncu, yakÄ±n mesafeden sol çaprazdan çok sert vurdu, top üstten auta gitti.

36. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir 10 kiÅŸi kaldÄ±. Orta alanda rakibiyle ikili mücadeleye giren Doka, hakemin kararÄ±na itirazÄ±ndaki söylemi nedeniyle doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

Kalan sürede sonuç deÄŸiÅŸmedi ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 1-1 tamamlandÄ±.

49. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir ataÄŸÄ±nda Alparslan Erdem kaleyi cepheden gördüÄŸü pozisyonda yaklaÅŸÄ±k 30 metreden çok sert vurdu, üst direkten dönen topu Napoleoni ceza sahasÄ± içinde yakÄ±n mesafede önünde buldu. Ä°talyan futbolcu uygun pozisyonda kötü bir ÅŸut attÄ± ve top yandan auta gitti.

56. dakikada geliÅŸen Adanaspor ataÄŸÄ±nda Digao'nun savunmanÄ±n arkasÄ±na attÄ±ÄŸÄ± topa hareketlenen Vinicius, ceza sahasÄ± içinde bekletmeden ÅŸutunu attÄ±, meÅŸin yuvarlak az farkla üstten dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±.

59. dakikada konuk ekip mutlak bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremedi. SaÄŸ kanattan hÄ±zla ataÄŸa kalkan Cem Özdemir, ceza sahasÄ±na hareketlenen Digao'ya pasÄ±nÄ± attÄ±. Kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Digao'nun ÅŸutunda Ufuk Ceylan ayaklarÄ±yla gole izin vermedi. BoÅŸta kalan topu kontrol eden Digao, geriden gelen Ahmet BahçÄ±van'a pasÄ±nÄ± attÄ±. Ceza sahasÄ± içinde uygun pozisyonda olan Ahmet'in ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Adanaspor bir kez daha gole çok yaklaÅŸtÄ±. Digao ile verkaç yapan Vinicius, Medipol BaÅŸakÅŸehir ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸtu. Bu futbolcunun saÄŸ çaprazdan yerden sert ÅŸutunda top uzak kale direÄŸinden oyun alanÄ±na döndü. Dönen topla buluÅŸan Magaye'nin ÅŸutunda ise meÅŸin yuvarlak taca çÄ±ktÄ±.

78. dakikada bu kez ev sahibi takÄ±m gole yaklaÅŸtÄ±. Mustafa Pektemek'in rakip ceza sahasÄ±na girmeden sert ÅŸutunda kaleci Karacic, tek yumruÄŸuyla topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir öne geçti. Napoleoni, sol çaprazda topu kontrol etti, açÄ±sÄ±nÄ± düzeltti ve çok sert vurdu, meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 2-1

KarÅŸÄ±laÅŸma Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 2-1'lik üstünlüÄŸü ile sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 1'e indirdi

PuanÄ±nÄ± 70'e yükselten turuncu-lacivertliler, bir maçÄ± eksik BeÅŸiktaÅŸ ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 1'e indirdi.

Siyah-beyazlÄ±lar, yarÄ±n Gaziantepspor'u deplasmanda maÄŸlup ederse 2016-2017 sezonunda ÅŸampiyonluÄŸunu resmen ilan etmiÅŸ olacak.

Ligden düÅŸmesi daha önce kesinleÅŸen Adanaspor ise bu sezon ligdeki 20. yenilgisini aldÄ± ve 25 puan ile son sÄ±rada kaldÄ±.

Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n Ä°talyan futbolcusu Stefano Napoleoni, 90+2. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle takÄ±mÄ±na galibiyeti getirdi.

Bu sezon ligdeki 4. golünü atan Napoleoni, 3 hafta önceki Antalyaspor maçÄ±nda da 89. dakikada fileleri havalandÄ±rarak takÄ±mÄ±na 3 puanÄ± kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.