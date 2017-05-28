Ana Sayfa | SPOR 28/05/2017 22:03

BeÅŸiktaÅŸ lig tarihindeki onbeÅŸinci ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±

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BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti. Spor Toto SÃ¼per Lig'te Gaziantepspor'u dÃ¶rt golle yenen BeÅŸiktaÅŸ, ligde son haftaya girilirken ÅŸampiyon benim dedi.

AVRUPA SPOR-Turgay Åžeren Sezonu'nda ÅŸampiyon BeÅŸiktaÅŸ oldu. BeÅŸiktaÅŸ - Gaziantepspor 33. hafta müsabakasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son haftaya en yakÄ±n rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'in 4 puan önünde giren Siyah - BeyazlÄ±lar ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi. BeÅŸiktaÅŸ bu ÅŸampiyonlukla lig tarihindeki 15. ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

 

Gaziantepspor-BeÅŸiktaÅŸ: 0-4

 

STAT: Gaziantep Stadyumu

 

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Esat Sancaktar (xxx)

 

GAZÄ°ANTEPSPOR: Erten (xx)- Pedroso (xx), Abdulkadir (xx), Orkan (xx), Kangwa (x), BarÄ±ÅŸ (x) (Dk.60 Alpay xx), Ben Hatira (xx) (Dk.75 DoÄŸanay), Iyane (xx), Fatau (xx) (Dk.84 Serkan), Musa (xx), Ghilas (xxx)

 

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri (xxx)- Gökhan Gönül (xxx), Adriano (xxx), Marcelo (xxx), Tosic (xxx), OÄŸuzhan (xxx) (Dk.83 Caner), Tolgay (xxx), Cenk (xxx) (Dk.60 Necip xx), Babel (xxx), Talisca (xxx), Aboubakar (xxx) (Dk.77 Demba Ba xx),

 

GOLLER: Dk.6 Babel, Dk. 39 OÄŸuzhan, Dk.66, 76 Talisca (BeÅŸiktaÅŸ)

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