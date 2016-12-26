FenerbahÃ§e Ãœlker Trabzonspor Medical Park maÃ§ sonucu 98 - 78

Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi FenerbahÃ§e Ãœlker ile Trabzonspor Medical Park mÃ¼cadelesi sona erdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 12.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker Arena’da Trabzonspor Medical Park’Ä± konuk etti.ÇekiÅŸmeli baÅŸlayan maçta 6. dakika geçilirken skorda 13-13’lük eÅŸitlik bulunuyordu. Bu dakikadan sonra 7-2’lik Trabzon serisi gelirken bordo mavililer oyun temposunu belirleyerek ilk çeyreÄŸi 20-25 önde kapattÄ±.Ä°kinci periyot Trabzonspor çeyreÄŸe mükemmel bir baÅŸlangÄ±ç yaparken içerden ve dÄ±ÅŸardan yüksek yüzdeli oynayarak farkÄ± çeyreÄŸin bitimine 6 dakika kala 16’ya kadar çÄ±karttÄ±. Sonraki bölümde Luigi Datome önderliÄŸinde oyunu eÅŸitleyen Fenerbahçe 19-2’lik inanÄ±lmaz bir seri yaptÄ± ve çeyrekte son dakikaya girilirken farkÄ± 1’e indirerek skoru 41-42’ye getirdi. Sonraki hücumdan Trabzonspor eli boÅŸ dönerken sarÄ± lacivertlilere kalan son hücumda topu tipleyen Luigi Datome ile devrenin skoru belirlendi ve Fenerbahçe soyunma odasÄ±na 43-42 önde girdi. Sezon baÅŸÄ±ndan itibaren istenen performansÄ± veremeyen ve ikinci çeyrekteki geri dönüÅŸün ateÅŸini yakan Datome devre sonlanÄ±rken karÅŸÄ±laÅŸmada 15 sayÄ± 5 ribaund 5 asist istatistiklerini yakaladÄ±. Her iki takÄ±m da bu devrede yüzdeli hücum ederken Fenerbahçe %68 ile ikilik, Trabzonspor Medical Park ise %63 ile ikilik ve yine %63 ile üçlük isabeti buldu.Fenerbahçe üçüncü çeyreÄŸe Kalinic’ten gelen 4 sayÄ±yla baÅŸladÄ±. Çeyrekte 2 dakika geride kalÄ±rken skor üretemeyen Trabzonspor Medical Park, ard arda gelen Fenerbahçe sayÄ±larÄ±na da engel olamadÄ± ve fark 11’e kadar çÄ±karak skor 53-42’ye geldi. Mola alan Trabzonspor molanÄ±n dönüÅŸünde de skor üretimindeki sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± sürdürdü ve ilk sayÄ±larÄ±nÄ± çeyrekte 3. dakika geride kalÄ±rken bulabildi. 2. çeyrekten gelen momentumu elinde bulunduran Fenerbahçe pota altÄ±ndan kolay sayÄ±lar bulurken çeyrekte 5 dakika geride kalÄ±rken skoru 62-44’e getirdi. Kontrolü çeyrek boyu sürdüren Fenerbahçe çeyrek skorunda 26-16 üstün olurken son çeyreÄŸe de 69-58 önde girdi.Son çeyreÄŸe iki takÄ±m da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± top kayÄ±plarÄ± ve ÅŸut kaçÄ±rmalarla baÅŸladÄ±. Trabzonspor farkÄ± 8’e kadar indirmeyi baÅŸardÄ±. FarkÄ±n erimesine izin vermeyen Fenerbahçe çeyrekte 5. dakika geçilirken 78-66 öndeydi. MaçÄ±n kalan bölümlerinde Ahmet, Berk ve BarÄ±ÅŸ gibi oyunculara da süre veren Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmadan 98-78 galip ayrÄ±larak Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki 10. galibiyetini aldÄ±.Maç boyu %65 ile ikilik %39 ile üçlük isabeti bulan sarÄ± lacivertliler toplamda 30 ribaund alarak 9 top kaybÄ± yaptÄ±.Luigi Datome 20 sayÄ± 8 ribaund 6 asistle maçÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olurken, James Nunnally 16 sayÄ± 2 ribaund 1 asist, Ahmet DüverioÄŸlu 15 sayÄ± 9 ribaund, Bobby Dixon 13 sayÄ± 1 ribaund 2 asist, Nikola Kalinic ve Jan Vesely ise 12'ÅŸer sayÄ±yla oynadÄ±.Trabzonspor Medical Park'ta Dwight Hardy 22 sayÄ± 3 ribaund 2 asist, Caleb Green 19 sayÄ± 3 ribaund 5 asistle mücadele etti.