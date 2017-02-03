FenerbahÃ§e son ÅŸampiyon CSKA Moskova'yÄ± maÄŸlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸan FenerbahÃ§e- CSKA Moskova maÃ§Ä± 77-71 sona erdi.

Geçen sezonun finalistlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maçta Fenerbahçe, Rusya'nÄ±n CSKA Moskova takÄ±mÄ±nÄ± 77-71 yendi. KarÅŸÄ±laÅŸmaya iki takÄ±m da hücumda istediÄŸi gibi baÅŸlayamadÄ±. Ä°lk 6 sayÄ±sÄ±nÄ± Sloukas ve Udoh'un serbest atÄ±ÅŸlarÄ±yla bulan Fenerbahçe, 6 dakikalÄ±k bölümü 9-6 geride kapattÄ±. SarÄ±-lacivertliler, oldukça sert savunmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk çeyreÄŸi 15-14 önde tamamladÄ±. Fenerbahçe ilk çeyrekte attÄ±ÄŸÄ± 15 sayÄ±nÄ±n 9'unu serbest atÄ±ÅŸ çizgisinden buldu. Savunma sertliÄŸinin devam ettiÄŸi ikinci çeyrekte De Colo'nun yönlendirdiÄŸi hücumlardan sayÄ±lar bulan CSKA Moskova, 14. dakikayÄ± 22-20 önde geçti. Bu dakikadan sonra iki takÄ±m da dÄ±ÅŸ ÅŸutlardan isabetler bulmaya baÅŸladÄ±. Bogdanovic'in etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, Nunnaly'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle 18. dakikada 4 sayÄ±lÄ±k üstünlük yakaladÄ±: 36-32. Moladan 8-0'lÄ±k seriyle dönen CSKA Moskova, soyunma odasÄ±na 40-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Freeland'in basketiyle 6 sayÄ±lÄ±k (36-42) üstünlük kuran CSKA Moskova'ya Fenerbahçe 14-0'lÄ±k seriyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Sert savunmasÄ±yla CSKA Moskova'ya adeta potayÄ± göstermeyen Fenerbahçe, rakibine ilk 6 dakikada sadece 2 sayÄ± ÅŸansÄ± tanÄ±dÄ± ve yakaladÄ±ÄŸÄ± seriyle 25. dakikayÄ± 50-42 önde geçti. Bogdaovic, Datome ve Antic ile sayÄ±lar bulan Fenerbahçe, çeyreÄŸin sonunda farkÄ± ilk kez çift hanelere çÄ±kardÄ±: 60-49. Fenerbahçe final periyoduna 60-51 üstün girdi.

Son çeyrekte De Colo'yu devreye sokan CSKA Moskova, 36. dakikada farkÄ± 4'e indirdi: 65-61. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle devam eden maçta iki takÄ±m da boyalÄ± alandan basketler buldu ve son 1 dakikaya Fenerbahçe 6 sayÄ±lÄ±k üstünlükle girdi: 73-67. CSKA Moskova, De Colo'yla maça ortak olmaya çalÄ±ÅŸsa da Fenerbahçe rakibine izin vermedi ve sahadan 77-71 galip ayrÄ±ldÄ±.