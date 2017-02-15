Anadolu Efes FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam Anadolu Efes ve FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi ilk 8'de bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Banvit, DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Galatasaray Odeabank ve YeÅŸilgiresun Belediyespor mücadele edecek.
Anadolu Efes Fenerbahçe maçÄ± saat kaçta hangi kanalda?
Dev karÅŸÄ±laÅŸma bugün saat 20.30'da baÅŸlayacak. Anadolu Efes-Fenerbahçe maçÄ± A Spor'dan canlÄ± yayÄ±nlanacak.