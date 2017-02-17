FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z oyuncudan AtatÃ¼rk itirafÄ±

FenerbahÃ§e Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n BirleÅŸik AmerikalÄ± oyuncusu Ekpe Udoh, Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla gÃ¶nÃ¼lleri mest etti

Okulun konferans salonunda gerçekleÅŸtirilen, yoÄŸun bir katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu ve soru cevap ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilen organizasyonda baÅŸarÄ±lÄ± pivota Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sorular da soruldu.

Atatürk'e duyduÄŸu hayranlÄ±ÄŸÄ±n nereden geldiÄŸiyle ilgili sorulan soruya Udoh, “Atatürk'e olan hayranlÄ±ÄŸÄ±m aslÄ±nda basketbol salonlarÄ±nda onun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ilk gördüÄŸüm anda baÅŸladÄ±. Daha sonra Atatürk'ün kitaplarÄ±nÄ± okumaya baÅŸladÄ±m. Onu daha fazla tanÄ±dÄ±kça, neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikçe daha da çok sevmeye baÅŸladÄ±m. Benim kÄ±z kardeÅŸim var ve O'nun kadÄ±nlar için yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyler çok önemli. O eÅŸitliÄŸe inandÄ±, eÅŸit haklar verdi. Bu, çok önemli. O yüzden onu çok takdir ediyorum” cevabÄ±nÄ± verdi.

Oldukça keyifli geçen söyleÅŸide Ekpe Udoh, okulun kendisine hediye ettiÄŸi formayÄ±, kendisine soru yönelten öÄŸrencilere imzalattÄ± ve formayÄ± hatÄ±ra olarak saklayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Udoh ayrÄ±ca Sportfest Kulübü tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en deÄŸerli oyuncusu seçildi ve kendisine bir plaket ve çiçek takdim edildi. ArdÄ±ndan okul müdürü Hikmet Konar'la makamÄ±nda bir araya gelen Udoh, kÄ±sa bir sohbet gerçekleÅŸtirdi.

Daha sonra kendisine yoÄŸun ilgi gösteren öÄŸrencilerle tek tek fotoÄŸraf çektiren Ekpe Udoh, çektiÄŸi selfienin ardÄ±ndan salondan ayrÄ±ldÄ±.