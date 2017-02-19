Ana Sayfa | SPOR Basketbol 19/02/2017 20:48

TÃ¼rkiye kupasÄ±nÄ± kazanan belli oldu iÅŸte ÅŸampiyon


TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinde Banvit ile karÅŸÄ±laÅŸan Anadolu Efes, ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

Banvit, Türkiye KupasÄ± finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenerek ÅŸampiyon oldu.Maça çok iyi baÅŸlayan Banvit, ilk çeyreÄŸi 23-14 önde tamamladÄ±. Ä°kinci çeyrekte savunmasÄ±nÄ± sertleÅŸtiren Anadolu Efes, farkÄ± azalttÄ± ve ilk yarÄ± 38-32 Banvit üstünlüÄŸü ile sona erdi. Üçüncü çeyrekte iki takÄ±m da skor üretmekte zorlandÄ± ve Banvit son bölüme 52-44 önde girdi. Son çeyrekte de Anadolu Efes'e yakalanmayan Banvit, maçÄ± 75-66 kazanarak tarihindeki ilk Türkiye KupasÄ± zaferine ulaÅŸtÄ±.

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Ekpe Udoh

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