Ana Sayfa | SPOR Basketbol 23/02/2017 11:08

Ä°ÅŸte Ersan Ä°lyasova'nÄ±n yeni takÄ±mÄ±


Philadelphia 76ers formasÄ± giyen milli basketbolcu Ersan Ä°lyasova, Atlanta Hawks takÄ±mÄ±na transfer edildi.

Amerikan Basketbol Ligi DoÄŸu KonferansÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers formasÄ± giyen milli basketbolcu Ersan Ä°lyasova'yÄ± takasla kadrosuna kattÄ±. NBA'in internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, anlaÅŸma sonucu Ersan Ä°lyasova'yÄ± Hawks'a gönderen 76ers, Tiago Splitter'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 2017 draftÄ± 2. tur seçme hakkÄ±na da sahip oldu. 76ers ayrÄ±ca, elindeki 2 tane 2017 draftÄ± 2. tur seçme hakkÄ±ndan daha alt sÄ±rada olanÄ±nÄ±, Hawks'Ä±n 2. tur hakkÄ±yla deÄŸiÅŸtirebilecek.

6. TAKIMI OLACAK

Hawks, 29 yaÅŸÄ±ndaki Ersan'Ä±n NBA'de oynayacaÄŸÄ± 6. takÄ±m olacak. 2005 NBA draftÄ±nda 36. sÄ±radan Milwaukee Bucks tarafÄ±ndan seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynÄ± sezonun ortasÄ±nda da Orlando Magic'e takas olmuÅŸtu. Bu sezon öncesinde Oklahoma City Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, 3 maç oynadÄ±ktan sonra da Philadelphia 76ers'Ä±n yolunu tutmuÅŸtu.NBA kariyerinde maç baÅŸÄ±na 11 sayÄ±, 6 ribaunt üreten Ersan, bu sezon 14,8 sayÄ± ve 6 ribaunt ortalamalarÄ±yla oynuyor.

 

 

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