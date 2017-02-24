FenerbahÃ§e potada Olympiakos'u devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, rakibi Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± 67-64'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasÄ±nda Fenerbahçe, sahasÄ±nda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ± 67-64 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe 23. maçÄ±nda 15. galibiyetini elde etti. Yunan temsilcisinin ise 3 maçlÄ±k galibiyet serisi sona erdi. Olympiakos 16 galibiyette kaldÄ± ve 7. yenilgisini yaÅŸadÄ±.

Ä°lk maçÄ± Yunanistan'da 71-62 kaybeden Fenerbahçe, ikili averajÄ± ise rakibine kaptÄ±rdÄ±. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezon sonu puan eÅŸitliÄŸi durumunda Olympiakos, Fenerbahçe'nin üstünde normal sezonu tamamlayacak.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya Olympiakos savunmada ve hücumda çok iyi baÅŸladÄ±. Yunan temsilcisi ilk 2 dakikada Printezis ve Green'le 7-0'lÄ±k seri yakaladÄ±. Hücumda çok yüksek isabet yüzdesiyle mücadele eden Olympiakos'a Datome'nin etkili oyunuyla cevap veren Fenerbahçe, 7. dakikada skora dengeyi (18-18) getirdi. Ä°lk çeyrek 22-22'lik eÅŸitlikle tamamlandÄ±.

Ä°kinci çeyreÄŸin baÅŸÄ±nda Bogdanovic'in sayÄ±larÄ±yla ilk kez öne geçen (25-22) Fenerbahçe, 16. dakikada farkÄ± 6 sayÄ±ya çÄ±kardÄ±: 34-28. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± çeyrekte Fenerbahçe soyunma odasÄ±na 40-34'lük üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte savunma sertliÄŸini artÄ±ran Olympiakos, 3 sayÄ± çizgisinin gerisine bulduÄŸu basketlerle 24. dakikada maça eÅŸitliÄŸi getirdi: 42-42. YaptÄ±ÄŸÄ± sert savunmayla Fenerbahçe'yi potadan uzak tutan Yunan temsilcisi, çeyreÄŸin son dakikasÄ±nda farkÄ± çift hanelere çÄ±kardÄ±: 46-56. Olympiakos final periyoduna 56-47 önde girdi.

Final periyodu büyük çekiÅŸmeye sahne oldu. ÇeyreÄŸin baÅŸÄ±nda farkÄ± 11 sayÄ±ya (47-58) çÄ±karan Yunan ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda Fenerbahçe, taraftar desteÄŸini de arkasÄ±na alarak tempoyu yükseltti. Olympiakos'a sadece 4 sayÄ± ÅŸansÄ± tanÄ±yan Fenerbahçe, 35. dakikada farkÄ± 2 sayÄ±ya indirdi: 58-60. MaçÄ±n 32. dakikasÄ±nda 60-50 geride olan Fenerbahçe, yakaladÄ±ÄŸÄ± 15-0'lÄ±k seriyle bitime 3 dakika kala 5 sayÄ±lÄ±k üstünlük kurdu: 65-60. Fenerbahçe üstünlüÄŸünü koruyarak, sahadan 67-64 galip ayrÄ±ldÄ±.

MaçÄ±n en skoreri olan Fenerbahçe'nin SÄ±rp yÄ±ldÄ±zÄ± Bogdan Bogdanovic attÄ±ÄŸÄ± 27 sayÄ±yla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekorunu egale etti. Bogdanovic, Partizan formasÄ±yla 17 Ocak 2014'te CSKA Moskova'ya da 27 sayÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±.