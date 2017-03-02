Galatasaray Real Madrid basketbol maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi 24. hafta maÃ§Ä±nda yarÄ±n Galatasaray Odeabank rakibi Real Madrid'i konuk edecek

Galatasaray Odeabank Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi 24. hafta maçÄ±nda yarÄ±n Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid ekibini konuk edecek. Abdi Ä°pekçi Spor Salonu'nda saat 20.45'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports'tan naklen yayÄ±nlanacak.

Bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± 23 maçtan 7 galibiyet ve 16 maÄŸlubiyetle ayrÄ±lan Galatasaray Odeabank, ligde averajla 15. sÄ±rada yer alÄ±yor. ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ±n 18'ni kazanÄ±p, 5'ini kaybeden Real Madrid ise lider durumda bulunuyor. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Madrid'de oynanan maçÄ± Ä°spanyol ekibi 90-81'lik skorla kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Galatasaray Real Madrid basketbol maçÄ± bu akÅŸam saat 20:45'te baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.