ÃœnlÃ¼ basketbolcu 2 saatte tam 1.5 milyon TL iÅŸsiz kaldÄ±

Amerika Los Angeles Lakers ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan kÄ±s bir sÃ¼re sonra Golden State Warriors'a imza atan Jose Calderon iki saat sonra kovuldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers'Ä±n serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Jose Calderon, Golden State Warriors'a imzayÄ± attÄ± ancak yalnÄ±zca iki saat sonra tekrar serbest kaldÄ±. Golden State Warriors'Ä±n genç oyun kurucu Briante Weber'Ä± serbest bÄ±rakmasÄ± sonrasÄ± tecrübeli oyun kurucu Jose Calderon'u almasÄ± bekleniyordu ve nitekim öyle de oldu ancak Ä°spanyol guardÄ±n takÄ±mda kalma süresi sadece iki saat oldu. TakÄ±mÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Kevin Durant'in beklenmedik sakatlÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ±n transfer planlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesine yol açtÄ±.Kevin Durant'in geçirdiÄŸi sakatlÄ±k sonrasÄ± onun pozisyonunda bir takviye yapmaya karar veren Warriors, Calderon'la yollarÄ±nÄ± çabucak ayÄ±rdÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol guard iki saatliÄŸine Warriors olurken 1.5 milyon TL'lik de ödeme aldÄ±.TakÄ±ma yeni dahil olacak isimse 37 yaÅŸÄ±ndaki Matt Barnes oldu. Barnes 2006-08 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda formasÄ±nÄ± giydiÄŸi eski takÄ±mÄ±na dokuz yÄ±l aradan sonra geri dönecek.

(Eurohoops)