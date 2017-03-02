Beklenen birleÅŸme gerÃ§ekleÅŸiyor DoÄŸuÅŸ Holding FenerbahÃ§e projesi gÃ¼ndemde

DoÄŸuÅŸ Holding ile FenrbahÃ§e 2017/8 sezonundan itibaren bir yatÄ±rÄ±m birlikteliÄŸi iÃ§ine gireceÄŸini duyurdu.

TrendBasket'in haberine göre; taraflar arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin halen devam ettiÄŸi belirtilirken bu görüÅŸmeler hakkÄ±nda birtakÄ±m detaylar da yavaÅŸ yavaÅŸ ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. DoÄŸuÅŸ Holding tarafÄ±ndan Fenerbahçe Erkek Basketbol Åžubesi'ne yapÄ±lacak ekonomik yatÄ±rÄ±mÄ±n deÄŸeri konusunda henüz bir uzlaÅŸÄ± noktasÄ± olmasa da iki organizasyonun 2017/18 sezonundan itibaren hayata geçecek bu yatÄ±rÄ±m birlikteliÄŸi konusunda kararlÄ± bir görüntü çizmesi bekleniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, DoÄŸuÅŸ Holding'den üç yÄ±l için 45 Milyon Dolar ederinde bir bütçe isterken holding tarafÄ± ise üç yÄ±l için 30 Milyon Dolar bütçe konusunda Ä±srarcÄ± fakat sezon baÅŸÄ± 5 Milyon Dolar deÄŸerinde bir farka denk gelen bu durumun anlaÅŸma ihtimalini ortadan kaldÄ±racak bir durum olarak gözükmediÄŸi, taraflarÄ±n ortak noktada buluÅŸacaÄŸÄ± belirtiliyor.