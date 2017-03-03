UNICS Kazan Anadolu Efes maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Yunan ekibi Panathinaikos ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar...