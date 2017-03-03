UNICS Kazan Anadolu Efes maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda Anadolu Efes, Rus temsilcisi UNICS Kazan ile mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Anadolu Efes Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi 24. hafta maçÄ±nda yarÄ±n Rusya'nÄ±n UNICS Kazan ekibine konuk olacak.Kazan Basketbol Salonu'nda TSÄ° 19.00'da baÅŸlayacak UNICS Kazan - Anadolu Efes maçÄ± beIN Sports 2'den naklen yayÄ±nlanacak. Son 3 maçÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± ligde 12 galibiyet ve 11 maÄŸlubiyete sahip Anadolu Efes, averajla 7. sÄ±rada bulunuyor. YaptÄ±ÄŸÄ± müsabakalarÄ±n 7'sini kazanÄ±p, 16'sÄ±nÄ± kaybeden Rus ekibi ise averajla 14. sÄ±rada yer alÄ±yor.