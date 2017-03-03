DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ Panathinaikos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Yunan ekibi Panathinaikos ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Volkswagen Arena'da yapÄ±lacak müsabaka, saat 20.15'te baÅŸlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayÄ±nlanacak.Ligde üst üste 3 maç kaybettikten sonra Fenerbahçe galibiyetiyle yenilgi serisine son veren DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, son maçÄ±nda ise Real Madrid'e maÄŸlup olmuÅŸtu.Geride kalan 23 maçta 11 galibiyet ve 12 yenilgi alan DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ 9. durumda yer alÄ±rken, Panathinaikos Superfoods'un 14 galibiyet ve 9 maÄŸlubiyetle 5. sÄ±rada bulunuyor. YeÅŸil-siyahlÄ±lar, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçÄ±, Yunan ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda 86-80'lik skorla kaybetmiÅŸti.