Ana Sayfa | SPOR Basketbol 03/03/2017 11:37

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ Panathinaikos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, Yunan ekibi Panathinaikos ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Volkswagen Arena'da yapÄ±lacak müsabaka, saat 20.15'te baÅŸlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayÄ±nlanacak.Ligde üst üste 3 maç kaybettikten sonra Fenerbahçe galibiyetiyle yenilgi serisine son veren DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ, son maçÄ±nda ise Real Madrid'e maÄŸlup olmuÅŸtu.Geride kalan 23 maçta 11 galibiyet ve 12 yenilgi alan DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ 9. durumda yer alÄ±rken, Panathinaikos Superfoods'un 14 galibiyet ve 9 maÄŸlubiyetle 5. sÄ±rada bulunuyor. YeÅŸil-siyahlÄ±lar, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçÄ±, Yunan ekibi karÅŸÄ±sÄ±nda 86-80'lik skorla kaybetmiÅŸti.

 

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