DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ Panathinaikos maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda Anadolu Efes, Rus temsilcisi UNICS Kazan ile mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak, hangi kanaldan verilecek? Ä°ÅŸte detaylar...