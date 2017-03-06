Ana Sayfa | SPOR Basketbol 06/03/2017 13:39

Anadolu Efes TOFAÅž maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Anadolu Efes, Abdi Ä°pekÃ§i Arena'da TOFAÅž ile mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçÄ±nda TOFAÅž, bugün saat 18.30'da Ä°stanbul'da Anadolu Efes'e konuk olacak.Abdi Ä°pekçi Arena'da oynanan olan mücadeleyi Serkan Emlek, Halil Baldemir ve Ä°brahim AltÄ±ntaÅŸ hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele NTVSpor'dan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 4 maçÄ±n 3'ünden galibiyetle ayrÄ±lan TOFAÅž 19 haftada aldÄ±ÄŸÄ± 9 galibiyetle haftaya 9. sÄ±rada girdi. Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Bursa'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 83-89 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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