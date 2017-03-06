FenerbahÃ§e DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Anadolu Efes, Abdi Ä°pekÃ§i Arena'da TOFAÅž ile mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...