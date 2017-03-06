FenerbahÃ§e DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ bu sezon sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e'ye bu kez Basketbol SÃ¼per Ligi'nde konuk oluyor. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, bugün DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ’u evinde aÄŸÄ±rlayacak. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. hafta mücadelesi olacak maç, saat 20.30’da Ülker Sports Arena’da oynanacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 3 kanalÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak ve maçta düdük çalacak hakemler Emin MoÄŸulkoç, Ozan Çakar ile Sinan Ä°ÅŸgüder olacak.