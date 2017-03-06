Ana Sayfa | SPOR Basketbol 06/03/2017 13:52

FenerbahÃ§e DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ bu sezon sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e'ye bu kez Basketbol SÃ¼per Ligi'nde konuk oluyor. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, bugün DarüÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ’u evinde aÄŸÄ±rlayacak. Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. hafta mücadelesi olacak maç, saat 20.30’da Ülker Sports Arena’da oynanacak. KarÅŸÄ±laÅŸma beIN Sports 3 kanalÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak ve maçta düdük çalacak hakemler Emin MoÄŸulkoç, Ozan Çakar ile Sinan Ä°ÅŸgüder olacak. 

 

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Anadolu Efes TOFAÅž maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Anadolu Efes, Abdi Ä°pekÃ§i Arena'da TOFAÅž ile mÃ¼cadele edecek. Peki maÃ§ ne zaman, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? MaÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar haberimizde...


Galatasaray Odeabank Trabzonspor Medical Park maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile Trabzonspor Medical Park karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± yapÄ±lacak. Peki, maÃ§ ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili tÃ¼m detaylar...


Anadolu Efes Unics Kazan'Ä± potada devirdi

Bu akÅŸam oynanan mÃ¼cadelede Anadolu Efes, Unics Kazan'Ä± 99-92 maÄŸlup etti.